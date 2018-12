La Sicilia prima in Italia per l' approvazione dei bandi tipo

Primarie Pd - polemiche su quelle Siciliane in programma domenica : Sarà la commissione regionale per il congresso a stabilire se annullare o celebrare ugualmente le Primarie in Sicilia, programmate per domenica 16 dicembre, alla luce del ritiro di Teresa Piccione e ...

Caos nel Pd Sicilia - primarie a rischio. E lo scontro travolge anche il Nazareno : Il Partito democratico sta anticipando in Sicilia ciò che potrebbe avvenire tra qualche mese, nel caso in cui Matteo Renzi decidesse di fondare un nuovo partito: un clima da guerra civile, con tanto di carte bollate, rapporti personali in frantumi, primarie che rischiano di saltare.Il tutto parte da uno scontro tra l'area che sostiene Teresa Piccione (AreaDem e zingarettiani) e quella dell'altro candidato, Davide Faraone, renziano di ...

Pd - caos in Sicilia : primarie con Farone unico candidato. Piccione si ritira : “Elezioni fondative del partito di Renzi” : Gli elettori del partito democratico in Sicilia potranno votare un unico candidato alla segreteria del Pd: il renziano Davide Faraone. Sull’isola, tanto per cambiare, il partito è precipitato nel caos nelle ultime ore con il ritiro dell’altra pretendente alla segreteria regionale: Teresa Piccione, esponente dell’area che fa capo a Nicola Zingaretti, ma appoggiata anche da Enrico Franceschini e Andrea Orlando. Il ritiro di ...

Pd : commissione - primarie Sicilia 16/12 : ANSA, - PALERMO, 11 DIC - primarie in Sicilia il 16 dicembre, come stabilito, e congressi provinciali dopo la consultazione nei gazebo. É quanto emerge dalla riunione della commissione nazionale di ...

Arriva la “cometa di Natale” 46P/Wirtanen : ecco “la prima FOTO scattata dalla Sicilia” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi ...

Tunisino rimpatriato dalla Sicilia prima della pronuncia sul permesso di soggiorno : Il 12 novembre il tribunale gli ha dato ragione. Due giorni prima, però, Ben Salem Sofiem era stato riportato in Nord Africa

Chirurgia - corso su cadavere : prima volta in Sicilia orientale - tre giornate di approfondimento in sala operatoria : Per la prima volta nella Sicilia sud-orientale, un corso di tecnica chirurgica su cadavere. Si svolgerà a Ragusa questo fine settimana, da venerdì 23 a domenica 25 novembre, attraverso tre giornate di approfondimento in sala operatoria per azioni applicate alla Chirurgia orale avanzata. L’obiettivo del corso, ospitato alla Clinica del Mediterraneo (via Fieramosca) e diretto dal prof. Corrado Toro alla guida dell’unità operativa di Chirurgia ...

Pd : Faraone - mi candido a primarie Sicilia : Palermo, 17 nov. (AdnKronos) - "Conosco la Sicilia della luce e del lutto. Dei primi e degli ultimi. Voglio ripartire dalla mia terra. Mi candido alle primarie del Pd Siciliano, insieme a tutti voi #AvantiSicilia". Lo annuncia sui social il senatore Pd Davide Faraone.

Maltempo Sicilia - pediatra disperso a Corleone : il primario racconta le sue ultime ore [FOTO] : 1/6 ...

La Sicilia continua a regalare meraviglie nascoste per secoli : rinvenuto un rostro decorato della Prima Guerra Punica e dei fossili di 9mila anni fa : Un rostro romano con una decorazione in rilievo, raffigurante una vittoria alata a tutto tondo, è stato rinvenuto e portato in superficie dai fondali a nord ovest dell’isola di Levanzo, tra i 75 e i 95 metri di profondità, durante la campagna di ricerche effettuata a settembre e ottobre dalla Soprintendenza del mare in collaborazione con i subacquei altofondalisti della Gue (Global Underwater Explorer) e il reparto operativo aeronavale ...