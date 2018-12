La rivoluzione dei semi senza sesso

Ikea e la rivoluzione dei negozi a tempo : come sarà il futuro del colosso svedese - InvestireOggi.it : Anche Ikea cambia volto. Il colosso dell'arredamento low cost svedese , che ha segnato la storia con i suoi mega store di mobili e accessori da montare, ha compreso, in anticipo, come il mondo stia ...

rivoluzione in vista per il Coni : perderà la gestione diretta dei finanziamenti? : Il presidente della neonata società e i suoi componenti 'sono nominati dal ministero dell' Economia e delle finanze su designazione dell' Autorità di Governo competente in materia di sport, sentito ...

Serie A - campionato più spettacolare ed incerto : si pensa alla rivoluzione - ecco come cambierebbe con l’introduzione dei playoff scudetto : Il campionato di Serie A sta per entrare già nella fase importante, le prime giornate hanno regalato emozioni e colpi di scena e per il futuro potrebbe andare in scena una clamorosa rivoluzione. “I playoff per lo scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”, sono le parole rilasciate nelle ultime ore dal futuro presidente della FIGC ...