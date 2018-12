La Juve ringrazia il Valencia Perde ma passa come prima

Juventus-Valencia - giocata da fantascienza di Cristiano Ronaldo : Mandzukic ringrazia e fa 1-0 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si inventa una giocata da urlo per saltare il diretto avversario e servire Mandzukic a centro area, il croato ringrazia e porta in vantaggio i bianconeri Cristiano Ronaldo inventa, Mario Mandzukic rifinisce e porta in vantaggio la Juventus. I bianconeri sbloccano il risultato allo Stadium, lo fanno grazie al croato che, da due passi, corregge in porta un assist perfetto di CR7. A scatenare gli applausi del pubblico è però ...

Primavera : Juve ko - pari Atalanta - la Roma è in testa e ringrazia : La Roma ha chiamato, l'Atalanta non ha risposto. Ci sono solo i giallorossi in testa al campionato Primavera 1: la squadra di De Rossi, che ieri aveva battuto 4-2 l'Inter trascinata dalla tripletta ...

Juventus - ieri entusiasmo alle stelle a Milano per i bianconeri : Dybala ringrazia : ieri pomeriggio, la Juve è stata a Milano all'Adidas Store per partecipare ad un importante evento. Erano ben 11 i giocatori bianconeri che sono stati presenti nel negozio di corso Vittorio Emanuele e insieme a loro c'era anche Massimiliano allegri. La Juventus a Milano è stata accolta da migliaia di tifosi juventini che si sono assiepati davanti all'Adidas Store e che hanno potuto vedere i loro idoli sul palco che era stato predisposto davanti ...

Napoli-Roma. La Juve ringrazia e va in fuga : Finisce 1-1 al San Paolo. La Juve ringrazia e va in fuga. Solo la rete di Mertens al 90′ evita

Juventus - Agnelli ringrazia Marotta e guarda al futuro : Durante l’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha salutato l’ormai ex amministratore delegato Giuseppe Marotta: “La Juventus è grata a Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia per il lavoro svolto in questi anni. Si è deciso di conferire maggiori responsabilità a risorse già presenti in azienda che in questi anni hanno ottenuto risultati eccezionali“. L’occasione è servita anche per ...

L'accusatrice di CR7 ringrazia #MeToo. E la Juve lo difende : «Vicenda vecchia...» : Il presunto caso di stupro che riguarda Cristiano Ronaldo ha registrato ieri una nuova puntata. Altre ce ne saranno, ma intanto vanno riportate le dichiarazioni di Leslie Stovall ovvero dell'avvocato della donna che accusa l'attuale attaccante della Juventus. Secondo la Stovall, Kathryn Mayorga è stata convinta a parlare dal movimento #MeToo: "Le donne che hanno reso pubbliche le molestie subite le hanno dato tanto coraggio". Specificando poi ...