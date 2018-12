La Fornero all' attacco di Salvini | È spregiudicato e neofascista

Scuola - dopo la Legge Fornero altro ‘smantellamento’ : stavolta tocca alla Buona Scuola di Renzi : Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, ha postato un video sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale la deputata Teresa Manzo ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019. Lucia Azzolina ha presentato così il video: ‘La nostra Teresa Manzo ci spiega come stiamo smantellando pezzo dopo pezzo la “Buona Scuola” di Renzi. Con gli emendamenti in commissione Bilancio abbiamo ...

Emendamenti alla manovra : niente reddito e riforma Fornero : Nel primo pacchetto di Emendamenti alla manovra depositato da governo e dai relatori in commissione Bilancio alla Camera ci sono le misure sulla sanità, dalle liste d'attesa agli sconti per le ...

Riforme - pensioni e lavoro. L'ex ministro Elsa Fornero venerdì alle 20.30 al centro Papa Luciani di Santa Giustina : CHI E' Elsa Fornero Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al ...

Manovra : Galli - qualche mese per abolizione Fornero e reddito cittadinanza : Così a Sky TG24 Economia il vice ministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, rispondendo ad una domanda sui tempi di realizzazione dell'abolizione della Legge Fornero e del reddito di cittadinanza. ...

Pensioni - Salvini esalta la riforma : 'Libereremo italiani dalle catene della Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 9 novembre 2018, sono relative a Quota 100 e alle ultime dichiarazioni rilasciate in TV dal vicepremier Matteo Salvini che, oltre a parlare di meta' febbraio quale obiettivo di partenza per la nuova misura di uscita Pensionistica che verra' predisposta dal Governo Conte, ha precisato come 400-500mila italiani avranno la possibilita' di 'liberarsi dalle catene della Legge Fornero'. Una Quota 100 ...

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Pensioni - Governo alla resa dei conti su Quota 100 : controriforma Fornero graffia di meno : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 29 ottobre, riguardano il perfezionamento di Quota 100 da parte del Governo per riuscire a limitare i costi di una misura che sarebbe destinata ad incidere profondamente sul capitolo spese della Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano 'Repubblica', la chiave è rappresentata dal divieto di cumulo. Un paletto che potrebbe indurre numerosi lavoratori a dire 'No, grazie' e a continuare a ...

Pensioni - Salvini replica all’Ue : ‘Avanti col superamento della legge Fornero’ : Il governo giallo-verde respinge con forza le contestazioni di Bruxelles alla manovra e, sul fronte previdenziale, conferma gli interventi per il superamento della riforma Pensioni targata Fornero, quindi la quota 100 a partire da 62 anni, la proroga del regime sperimentale Opzione donna, l’aumento delle Pensioni minime e il taglio di quelle d’oro. Commentando la bocciatura, da parte dell’Unione europea, della legge di Bilancio 2019 pronta per ...

giallo sulle pensioni Moody's : legge Fornero sospesa solo un anno : Parole che avevano indotto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci a sottolineare già lunedì scorso il carattere strutturale della riforma. E tuttavia il Documento programmatico di bilancio ...

Salvini sul derby : "Il Milan? Ha giocato alla Monti con Fornero in porta" : Il derby tra Milan e Inter è stato vinto dai nerazzurri con un gol nel finale di Mauro Icardi. La sconfitta nella stracittadina non è andata giù al ministro dell'Interno - e segretario leghista - ...

Salvini sul derby di Milano : "Il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta" : Ha seguito il derby di Milano e ne ha dato conto durante la serata su Instagram. Il vicepremier Matteo Salvini, di cuore rossonero, commenta il giorno dopo la sconfitta del Milan contro l'Inter, arrivata proprio nel finale: "Giocatela per vincere. Ieri il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta. È chiaro che va a finire male. Se il cambio della vita al 90esimo è Abate...", ha detto oggi.Già ieri Salvini ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Lavoro - lo stop alla Fornero? 400 mila posti per i giovani : stop Fornero, l’avevano detto in tutte le salse, in tutti gli hashtag, in tutte le piazze, in tutti i comizi d’ogni parte d’Italia. Ad Elsa Fornero l’odio della gente ha portato i riflettori accesi per molto tempo oltre il suo mandato, sino ai giorni nostri, Segui su affaritaliani.it

Pensioni - così Boeri "demoliva" la riforma voluta dalla Fornero : Tito Boeri negli ultimi tempi non ha perso occasione per mettere nel mirino la riforma Pensionistica voluta dal governo. Il presidente dell'Inps mettendosi in coda dietro Bruxelles e Fmi ha difeso la riforma Fornero. Il suo giudizio su Quota 100 è stato fin troppo chiaro al punto da profetizzare un buco da 100 miliardi. Ma attenzione: Boeri non l'ha sempre pensata così. E a sottolineare l'incoerenza del presidente dell'Inps è la Verità. Di fatto ...