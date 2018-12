La Ferragni senza veli su Instagram | Fedez ironizza sui commenti più bigotti | “Chiara

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo senza veli sul letto - la foto social : Nudi, di nuovo , sui social . Fedez e Chiara Ferragni hanno colpito ancora, pubblicando nella giornata di ieri uno scatto 'intimo' e particolarmente 'bollente', non a caso in grado di rastrellare oltre mezzo milione di like in meno di 17 ore.Nessun commento, da parte dei due 'influencer', bensì un semplice divieto ai minori di 18 anni. Chi possa aver scattato la foto , non è chiaro. C'è chi azzarda il nome di Leone, bimbo nato da pochi mesi, ...

Fedez e Chiara Ferragni senza veli su Instagram : è polemica (FOTO) : Chiara Ferragni e Fedez : “Foto vietata ai minori di diciotto anni” Fedez è tornato di nuovo a far parlare di se pubblicando sul suo profilo social una foto insieme a Chiara Ferragni . I due innamorati però non hanno caricato una loro foto delle solite, bensì un’immagine che li ritraeva così come mamma li aveva fatti, senza un minimo velo che li copriva. Chiara , distesa sul letto completamente nuda non ha mostrato nulla solo ...

Prime ‘porte in faccia’ per il film di Chiara Ferragni : la pellicola sulla vita della blogger senza finanziatori e collocazione : Il film sulla vita di Chiara Ferragni potrebbe non essere mai trasmesso? La pellicola, con protagonista l’influencer di Cremona, sta incontrando vari ostacoli Non solo gioie per Chiara Ferragni. Dopo tutto il lavoro occorso per realizzare il film che ripercorre la vita dell’influencer ed i suoi continui spostamenti in giro per il mondo, la mamma di Leone potrebbe essere incappata in un grande flop. Come si legge sul nuovo ...