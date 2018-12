La cultura è ostaggio dei burocrati statali | per liberarla servono pluralismo e mercato

ilgiornale

: Una volta che questo governo aveva pensato ad una misura giusta, seppur incompleta e perfettibile, si è scatenato u… - curruvara : Una volta che questo governo aveva pensato ad una misura giusta, seppur incompleta e perfettibile, si è scatenato u… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Siamo sicuri che lo Stato sia sempre il migliore gestore dei benili? E che unaamministrata dal pubblico possa rimanere libera e indipendente? E siamo davvero persuasi che le arti e lo spettacolo non possano trovare spazio entro il, traendo beneficio da imprenditoria e concorrenza?Muove da questi interrogativi il volume curato da Filippo Cavazzoni e intitolato Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politicheli (edito da IBL Libri e in vendita al prezzo di 18 euro), in cui sono esaminati i vari ambiti della vitale e le diverse forme dell'intervento statale. Nel libro si parla quindi di musei, biblioteche e siti archeologici, ma anche della moderna industriale: dal cinema al teatro, dall'editoria alla musica, senza ignorare le tecnologie più recenti. E il punto di vista è quello liberale, che valorizza la naturalezza delle ...