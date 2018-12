La Banca centrale europea da oggi chiude i rubinetti E ora?

India - dimissioni a sorpresa del governatore della Banca centrale : dimissioni inattese del numero uno della banca centrale del Paese, Urjit Patel. Per motivi "personali" ha spiegato il banchiere, ma secondo la stampa Indiana dietro la scelta di dimettersi si ...

Cile : Banca centrale - economia registrerà crescita tra il 3 - 2 e 4 - 2 per cento nel 2019 : Santiago del Cile , 05 dic 18:50 - , Agenzia Nova, - L'economia Cilena registrerà una crescita tra il 3,2 e 4,2 per cento nel 2019. Lo rende noto la Banca centrale Cilena in un'informativa... , Abu,

Namibia : Banca centrale - economia resterà debole nel 2018 : Windhoek, 05 dic 17:58 - , Agenzia Nova, - L'economia della Namibia dovrebbe rimanere debole nel 2018, confermando una tendenza registrata nei primi dieci mesi dell'anno. Lo ha detto ai media locali il governatore della Banca centrale Namibiana, ...

Australia : Banca centrale RBA lascia tassi invariati all'1 - 5%. Il comunicato : La RBA ha motivato la decisione, affermando che "i bassi tassi di interesse stanno sostenendo l'economia e migliorando l'occupazione".

Corea del Sud : la Banca centrale alza il tasso chiave nonostante il rallentamento dell'economia : Seul, 30 nov 05:56 - , Agenzia Nova, - La Banca di Corea ha aumentato il tasso chiave di 25 punti base all'1,75 per cento questa mattina, nel tentativo di arginare il surriscaldamento... , Git,

Brasile : Banca centrale - economia è crescita dell'1 - 74 per cento nel terzo trimestre : Brasilia, 16 nov 17:33 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale del Brasile ha divulgato l'Indice di attività economica , Ibc-Br, del terzo trimestre del 2018, indicando un aumento dell'1,74... , Brb,

Maltempo Iraq : la pioggia distrugge 6 milioni di dollari nella Banca Centrale : A causa di infiltrazioni di acqua piovana, a Baghdad sono andati distrutti ben 7 miliardi di dinari iracheni (6 milioni di dollari), custoditi nei locali della Banca Centrale: lo hanno reso noto oggi i media locali, che citano una nota della stessa Banca. Piogge torrenziali hanno interessato l’Iraq nei giorni scorsi: l’acqua piovana si è infiltrata nei magazzini sotterranei della Banca Centrale danneggiando ...

Giappone - Banca centrale discute di possibilità di ampliare range oscillazione rendimenti : ...l'istituto centrale dovrebbe essere più aperto a possibili cambiamenti del range in cui si muovono i rendimenti dei titoli di Stato e delle scadenze dei bond che utilizza per indirizzare la politica ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come nuovo presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...

Banca centrale d'Australia - niente ritocco dei tassi ma la stretta si avvicina : La scorsa notte la Reserve Bank of Australia ha deciso di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento invariato all'1,50%, ovvero al livello al quale si trova da agosto 2016. L'ultima volta che la Banca centrale ha operato un intervento tagliò il costo del denaro di 25 punti base (minimo storico per il 26esimo incontro consecutivo).La mossa della Banca centraleNel corso della conferenza di accompagnamento (l'evento più interessante per ...

Russia : Banca centrale conferma i tassi d'interesse al 7 - 50% : Sul fronte dell'outlook, la Banca centrale ha lasciato ancora invariata la stima di espansione dell'economia russa al 1,5% -2,0% per quest'anno, 1,2% -1,7% nel 2019,. , RR - www.ftaonline.com,

Bcc Vda in Gruppo cassa centrale Banca : ANSA, - AOSTA, 27 OTT - L'assemblea dei soci della banca di credito cooperativo valdostana ha approvato all'unanimità l'ultimo atto necessario per l'adesione al Gruppo bancario cassa centrale banca-...

Banca centrale Europea avanti senza cambiare. Euro ai minimi di due mesi sul dollaro : E' stato un giovedì molto pesante per l'Euro, che è scivolato ai minimi di due mesi contro il dollaro sotto il livello di 1.14. A prescindere da alcuni dati macro poco esaltanti, sono state soprattutto le parole del presidente della Banca Centrale Europea - Mario Draghi - a zavorrare la valuta unica.L'orientamento della Banca CentraleIl numero uno della Eurotower ha detto che la Banca virerà verso una politica restrittiva nonostante i timori sul ...

Svezia - Banca centrale conferma tassi ma prevede di rialzarli : tassi d'interesse ancora fermi in Svezia dopo che lo scorso mese, la banca centrale, aveva rinviato la stretta monetaria . Il costo del denaro resta così al valore negativo di -0,5%. La Riksbank , ...