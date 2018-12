Kristeva | Identità nazionale antidoto al male della banalità

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) "Mi considero cittadina europea, di nazionalità francese, bulgara di origine e americana di adozione" dice Julia, filosofa, semiologa, scrittrice, psicanalista nata a Sliven, Bulgaria, nel 1941 e dal 1966 protagonistavita intellettuale e culturale parigina. Nella capitale francese arrivò con cinque dollari, due valigie in cuoio e una borsa di studio, come è stato ricordato ieri all'Università Iulm di Milano, dove le è stata conferita una Laurea magistrale honoris causa in Traduzione specialistica e Interpretariato di conferenza. "È il primo evento per festeggiare i cinquant'anni di fondazione dell'ateneo" ha detto il rettore Gianni Canova, mentre il suo predecessore Giovanni Puglisi ha raccontato come Roland Barthes, fra i tanti colleghi e amici(con Eco, Derrida, Lacan, Foucault e Philippe Sollers, con il quale è sposata da quarant'anni), così parlò...