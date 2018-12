Konami lancia PES 2019 Lite GRATUITO

gamerbrain

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Digital Entertainment B.V. ha annunciato che da oggi è disponibile per il download una versione gratuita di PESper le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM che permette di accedere a una serie di modalità online e offline presenti nella versione completa del gioco.PESGRATIS da oggi in versionePESinclude i match esibizione offline, l’allenamento e la PES LEAGUE dando la possibilità di poter competere nelle competizioni 1v1 o CO-OP e di diventare i giocatori più forti del mondo. La modalità PES LEAGUE permette ai giocatori di qualificarsi agli eventi mondiali partecipando ai campionati CO-OP (3v3) ONLINE, tornei a tempo limitato.La modalità myClub di PESpermette di poter ingaggiare nella propria squadra superstar del calcio ...