Juventus | Cuadrado e Cancelo ansie derby

Juventus : infortunio Cancelo e si ferma anche Cuadrado - rischiano il Derby : Il portoghese contro lo Young Boys non è andato neppure in panchina perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare e Allegri ha quindi preferito non ...

Juventus Inter probabili formazioni : sorpresa Cuadrado? C’è Keita : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 48 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà alla formazione tipo. Pochi cambi nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex Sandro, salvo clamorosi colpi di scena, alzerà bandiera […] L'articolo Juventus Inter ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione” : Al termine della gara vinta dalla Juve sulla Fiorentina, queste le parole del tecnico dei bianconeri Allegri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere ...

Juventus - la possibile formazione contro la Fiorentina : Cuadrado giocherà a centrocampo : Ieri sera, poco dopo le 20, l'aereo della Juve è atterrato a Firenze dove la squadra di Allegri sarà impegnata per affrontare il club viola allo stadio Franchi. I bianconeri, venerdì sera, si sono poi diretti in hotel e nel corso della giornata oggi resteranno in albergo per proseguire la preparazione. Massimiliano Allegri, contro la Fiorentina, punterà sul 4-3-1-2 e farà alcuni cambi per permettere a qualche giocatore di rifiatare. In ...

Fiorentina-Juventus - probabili formazioni : Pezzella al rientro - Cuadrado dal 1' minuto : Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, né per i tifosi della Vecchia Signora né tanto meno per quelli della Viola. Un derby sotto mentite spoglie. Ne sono convinti i due tecnici che nelle rispettive conferenze sottolineano quanto il match sia sentito. “Firenze può essere una trappola per la Juventus? Più che una […] L'articolo Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Pezzella al rientro, Cuadrado dal 1′ ...

Juventus - Juan Cuadrado esalta CR7 : “ha fame di vittorie - è da imitare” : Juventus, Juan Cuadrado ha rivelato di gradire il nuovo ruolo di esterno offensivo, anche se con CR7 le rotazioni lì davanti sono sempre più complesse “Sappiamo tutti che è un grande professionista ma Cristiano ha anche un grande cuore, è una persona speciale. Ogni giorno possiamo imparare da lui e dalla sua fame di vittorie. È un privilegio per noi giocare con lui“. L’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, esalta il suo ...

Juventus - Cuadrado : “Cristiano Ronaldo è un modello da seguire” : “Ronaldo è amico di tutti, un grande professionista e una persona di cuore e un valore aggiunto che permette alla Juve di combattere in tutte le competizioni“. Juan Cuadrado racconta così i primi mesi alla Juventus con Cristiano Ronaldo, in una intervista al quotidiano spagnolo Marca. “Tutti i giorni impariamo da lui – dice il colombiano di CR7 – ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi, oltre a ...

Juventus - giovedì la ripresa senza 15 nazionali : restano a Torino Ronaldo - Cuadrado e Can : La Juve fino a giovedì godra' di alcuni giorni di riposo. Infatti, solo a partire dal 15 novembre i bianconeri riprenderanno ad allenarsi alla Continassa. La Juventus, però, nei prossimi giorni dovra' fare a meno di 15 nazionali. La truppa bianconera dunque sara' decisamente ridotta e Massimiliano Allegri potra' lavorare solo con i due portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, Leonardo Spinazzola, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo e ...

Juventus-United - formazioni e ultimissime : c’è Cuadrado - dubbio Cancelo : Juventus-United- La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo United. Un match fondamentale per mettere il punto esclamativo sulla qualificazione ai prossimi ottavi di finale da primatista del girone. Leggera emergenza in casa bianconera. Da valutare le condizioni di Cancelo. Il terzino portoghese potrebbe partire dal 1′ dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare, […] L'articolo Juventus-United, formazioni e ...

Juventus - Cuadrado un jolly tuttofare : ora corre verso lo United : L'assist è un regalo di ringraziamento. Juve-Cagliari si è chiusa solo a tre minuti dal 90', quando Cristiano Ronaldo ha fatto la cosa giusta: assist in contropiede per Cuadrado, solo con Cragno. Si ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Juventus-Cagliari diretta live 3-1 : gol Cuadrado su assist di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - Cuadrado posa con Pogba. Il web : 'Rapiscilo' : TORINO - Hanno giocato insieme una sola stagione, il 2015-2016, quando Juan Cuadrado arrivò come ultimo colpo di un mercato che portò in dote anche i vari Dybala, Mandzukic, Alex Sandro, Khedira, Zaza ...