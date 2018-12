Juventus | Chiellini | ' Il Torino mi è simpatico | tranne che nel derby'

Young Boys-Juventus LIVE : fuori Dybala e Chiellini : Young Boys-Juventus LIVE – Serata decisiva in quel di Berna dove la Juventus è alla ricerca dei punti necessari alla conquista del primo posto del gruppo di appartenenza. Per ottenere la vittoria Massimiliano Allegri si affiderà ad un 4-4-2, proprio come quello dei padroni di casa, in cui non troverà posto Dybala: in attacco, infatti, giocherà il tandem Ronaldo-Manduzkic. In più non ci sarà nessun trequartista con le fasce a ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

Young Boys-Juventus - le probabili scelte di Allegri : turno di riposo per Chiellini : La Juventus targata Cristiano Ronaldo in campionato sta avendo un ruolino di marcia da record, avendo conquistato ben 43 punti a fronte dei 45 a disposizione. Anche in Champions League la cavalcata dei bianconeri finora è stata ottima, con 4 vittorie ottenute in cinque partite e una sola sconfitta, quella interna con il Manchester United, rimediata soltanto negli ultimi minuti di gioco. A causa del passo falso con i Red Devils, i bianconeri sono ...

Juventus - Chiellini domina. Cancelo - un numero 10 sulla fascia : Ecco i top e flop della Juventus nel big-match vinto sull'Inter per 1-0 con rete del solito Mandzukic. top - GIORGIO Chiellini - Il capitano in versione XXL, da serata di gala internazionale. Nel ...

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

Juventus - Chiellini : 'Ronaldo ciliegina - ci dà quello che Pirlo ci diede nel 2011' : 'A Valencia Ronaldo si è accorto che dietro di lui c'è una squadra importante'. Giorgio Chiellini fa un primo bilancio della stagione e sottolinea come Cristiano abbia completato la Juventus: 'Al ...

Juventus - Chiellini : 'Siamo stati bravi nel soffrire e umili nel saperci difendere' : Siamo stati umili a saperci difendere" ha detto il capitano della Juve intervistato al fischio finale da Sky Sport. Messaggio al campionato Con l'Inter che giocherà a Roma e il Napoli a Bergamo, ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

Fiorentina-Juventus - Chiellini : “Reduci da tre trasferte difficili - ma non guardiamo alla classifica” : A margine della gara vinta dalla Juventus sulla Fiorentina, Giorgio Chiellini è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale bianconero, autore del secondo gol: “Era una trasferta difficile, la Fiorentina in casa è una schiacciasassi, ma siamo partiti bene e in spazio aperto abbiamo preso possesso della partita ma abbiamo avuto anche l’umiltà di difenderci. Siamo reduci da tre trasferte difficili, ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

