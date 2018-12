Jessica Starr | suicida la star del meteo della Fox Detroit

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Nessuno nello studio nel quale lavorava, immaginava però che di li a breve si sarebbe tolta la vita. Un marito che l’amava alla follia, due bellissimi bambini e un lavoro che le aveva dato successo e fama. Nonostante la sua vita fosse un sogno,, 35 anni, si è tolta la vita lasciando nel dolore la sua famiglia. La notiziamorterologa di Fox 2ha colpito molti telespettatori. La prima a dare la notizia è stata la sua collega Amy Andrews: ‘’I nostri cuori sono spezzati. Ci hanno detto chesi è uccisa’’. Solo poco temo fa la conduttrice delsi era operata da poco agli occhi.Aveva tenuto informati i suoi follower dell’intervento a fine ottobre: ‘’Ieri è stata dura per me – ha scrittonel suo ultimo tweet il 14 novembre – sarei voluta tornare ma serve ancora tempo per il mio recupero. Vi prego pensate a me’’. ...