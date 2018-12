Inter | nuovo arrivo nella dirigenza nerazzurra | ufficiale la firma di Beppe Marotta

Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter : L’Inter ha assunto il dirigente sportivo Giuseppe Marotta come suo nuovo amministratore delegato per l’area sportiva. Dopo mesi di indiscrezioni la società ha ratificato la sua nomina nel consiglio di amministrazione riunitosi oggi a Milano. Lo scorso ottobre Marotta aveva

RENZO ARBORE / La video Intervista : "Guarda… Stupisci" - oggi il nuovo programma tv : Due puntate oggi e domani sera per il nuovo programma di RENZO ARBORE con ospiti speciali dedicato alla canzone napoletana

Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto : San Siro andrà demolito : Dopo l'apertura del sindaco si ragiona sulla possibilità di costruire il nuovo impianto nelle vicinanze di quello attuale che sarà smantellato L'articolo Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto: San Siro andrà demolito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazidis punta su un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter : Secondo il nuovo ad rossonero la ristrutturazione di San Siro non porterebbe gli stessi benefici di un nuovo impianto L'articolo Gazidis punta su un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito Internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Una parentesi Interessante per Huawei P10 il nuovo aggiornamento B381 : Pensare a Huawei P10 solo in ottica Android Pie sarebbe un grosso errore, al dì là del fatto che nella giornata di ieri abbiamo avuto finalmente la possibilità di parlarvi del lancio del programma beta per testare l'aggiornamento in questione a bordo del top di gamma 2017. In attesa di notizie riguardanti la versione ufficiale e definitiva dell'upgrade in questione, infatti, è possibile concentrarsi su un pacchetto software di transizione, in ...

Inter - Icardi ci ricasca : un nuovo episodio fa infuriare i tifosi nerazzurri [FOTO] : Le ultime ore non sono state di certo facili per l’attaccante Mauro Icardi. La 15^ giornata del campionato di Serie A ha regalato il big match tra Juventus ed Inter, successo per la squadra di Massimiliano Allegri firmato da Mario Mandzukic e stop in chiave Champions League per i nerazzurri. Ma nel mirino è finito Mauro Icardi per le ultime ‘pazze’ ore. Prima l’episodio della notte tra sabato e domenica, il bomber ...

Inter - possibile sorpresa nel PSV : van Bommel lancia il nuovo Sneijder : Sulla propria strada i nerazzurri troveranno il PSV, che come scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe presentarsi con una sorpresa nell'undici titolare. 'Tra le possibili novità c'è il messicano ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Francesca Alotta : "Nel nuovo disco il mio riscatto e l'amore per mio padre" | L'InterVISTA : La cantante, tra i protagonisti della prima edizione di "Ora o mai più" dopo anni difficili, torna con l'album "Anima...

Inclusione - Rapisarda : Nuovo decreto garantisca sostegno Intero contesto e non solo docente specializzato : La recente Giornata mondiale delle persone con disabilità, celebrata lo scorso 3 dicembre, è stata definita dal MIUR una giornata storica per il mondo della scuola e per l'Inclusione degli alunni con disabilità. Come ampiamente documentato da Orizzonte scuola, proprio in quell'occasione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca ...

Nuovo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale - : McClain, Saint-Jacques e Konenenko trascorreranno più di 6 mesi nello Spazio conducendo centinaia di esperimenti scientificio in campi come la Biologia, la Scienza della Terra, la Ricerca umana, le ...

Spazio - nuovo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale : ... Saint-Jacques e Konenenko trascorreranno più di 6 mesi nello Spazio conducendo centinaia di esperimenti scientificio in campi come la Biologia, la Scienza della Terra, la Ricerca umana, le Scienze ...

Inter - si va verso un nuovo pienone per il Psv : aperto il terzo anello a San Siro : Dopo il pareggio con la Roma, l'Inter chiama a raccolta i propri tifosi per la decisiva sfida di Champions League contro il Psv. L'articolo Inter, si va verso un nuovo pienone per il Psv: aperto il terzo anello a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.