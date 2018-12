Inter | Marotta nuovo ad Qui per riportare in alto il club

Marotta : "Faccio parte della grande Inter. Spalletti è un grande mister" : Sarò amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita, un ruolo di grande responsabilità che però non mi spaventa. Inizia un nuovo percorso che dovrà essere vincente ". ...

Inter - si cambia : ecco Marotta : "Da oggi faccio parte della grande Inter . Per me è motivo di grande orgoglio, ricoprirò una carica importante che è quella di amministratore delegato per l'area Sport". Beppe Marotta ufficializza così il suo arrivo, attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter dei nerazzurri. "Un'esperienza importante per la mia vita professionale, piena di grandi ...

Inter - Marotta nuovo a.d. : "Che orgoglio! Inizia un percorso vincente" : Ora Marotta porti personalità" 4 NODI - Marotta sbarca nel mondo Inter nei giorni più difficili con un fascicolo pieno di questioni da affrontare. Sono 4 i nodi attorno a cui sarà chiamato da subito ...

Inter - Spalletti in bilico : potrebbe nascere la squadra di Conte e Marotta : In casa Inter si continua a parlare dell'eliminazione in Champions League, arrivata martedì sera dopo il pareggio arrivato in casa, al Meazza, contro il Psv Eindhoven per 1-1. Sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, contro il Frosinone. L'allenatore è finito al centro delle critiche soprattutto per alcuni cambi, ...

Inter - Marotta è il nuovo ad : 'Iniziamo un percorso vincente' : ... per me è motivo di grande orgoglio' #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC - Inter , @Inter, 13 dicembre 2018 L'Inter 'annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad amministratore delegato sport', si ...

Marotta-Inter : è ufficiale - l’ex Juve nuovo amministratore delegato : MAROTTA INTER, ORA E’ ufficiale- Il matrimonio, che già si vociferava da qualche settimana, è stato celebrato nel pomeriggio. Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, con l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. L’ex Juventus, che ha lasciato i bianconeri lo scorso settembre, è stato scelto dal presidente Zhang per ricostruire un’Inter capace […] L'articolo Marotta-Inter: è ...

Inter - Zhang su Marotta : “Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi” : Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha speso parole di elogio per Beppe Marotta, da oggi nuovo amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro: “Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori ...

Inter - Marotta nuovo a.d. : "Che orgoglio! Qui per un percorso vincente" : il giorno di Beppe Marotta. E' durato poco più di mezz'ora il CdA dell'Inter che ha ratificato l'ingresso del manager in società, come nuovo amministratore delegato per la parte sportiva. Marotta ha ...

Inter - Marotta nuovo Ad : 'Grande orgoglio essere qui - deve essere percorso vincente' : Le tappe del Marotta-Day 14.45 Ufficiale la nomina di Giuseppe Marotta, che è il nuovo Amministratore Delegato dell'area sport dell'Inter. 14.05 Dal profilo Twitter del club, intanto, ecco le prime ...

UFFICIALE Inter : Marotta è il nuovo amministratore delegato / VIDEO : Ricoprirò una carica importante, che è quella di amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita professionale, pieno di grande responsabilità. Questo assolutamente ...

Ufficiale - Marotta nuovo ad dell'Inter : ''Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell'area sport - le parole di Marotta -. Un ...

Inter-Marotta - è ufficiale : ecco le prime parole del nuovo ad nerazzurro [VIDEO] : Beppe Marotta è ufficialmente il nuovo amministratore delegato dell’Inter per l’area sportiva. L’annuncio è stato dato dallo stesso dirigente, con un video sul canale twitter del club. Queste le sue parole: ”Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell’area sport. Un capitolo importante della mia vita ...

Inter - Luciano Spalletti in bilico. L'indiscrezione su Beppe Marotta : due giganti per la panchina : Adesso all' Inter si rimette tutto in discussione. Arrivato in nerazzurro, il neo-amministratore delegato Beppe Marotta deve affrontare la prima vera crisi stagionale seguita alla eliminazione dalla ...

Marotta : "Faccio parte della grande Inter - ora un progetto vincente" : Sarò amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita, un ruolo di grande responsabilità che però non mi spaventa. Inizia un nuovo percorso che dovrà essere vincente ". ...