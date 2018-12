Infanzia | Unicef e OMS | ogni anno nel mondo 30 milioni di bimbi nascono prematuri

L'Unicef ha celebrato a Scicli la giornata dei diritti dell' Infanzia : La giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia è stata vissuta a Scicli dal Comitato provinciale per L'Unicef di Ragusa. Diversi i momenti salienti

Ex Ilva - Unicef ‘adotta’ i bimbi di Taranto : “Simbolo dei diritti violati dell’Infanzia. Patto trasversale per non lasciarli soli” : Trascinata dalla necessità di risolvere il problema dell’occupazione e superare la crisi che stava prosciugando le casse del gruppo, la politica ha dimenticato i bambini dei quartieri Tamburi, Paolo VI e via così, fino all’altro capo della città. “Ma ora che il lavoro lo abbiamo sistemato, tocca a loro. Il caso Taranto non è chiuso”, denuncia l’Unicef che ha scelto il capoluogo jonico per chiudere le celebrazioni ...