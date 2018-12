In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 dicembre | “Vi spiego il reddito e dico a Salvini…”

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 13 dicembre 2018 : La cronaca della città. Martedì in arrivo la decisione sul ponte chiuso di via Colombo , non percorribile da settembre, ; nasce 'Monza.Con', una alleanza a sedici per combattere la povertà; l'accordo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 dicembre : 2 Ue e 2 misure : per Macron deficit-pil al 3 - 5% - per Conte al 2 - 04 : Europa divisa Francia-Italia: 2 pesi e 2 misure che ora imbarazzano Bruxelles I rischi – Macron sforerà il tetto del 3% del deficit ma non rischia nulla Moscovici: “A Parigi eventi eccezionali”. Un precedente pericoloso di Carlo Di Foggia Istituto Controluce di Marco Travaglio Il terrorismo torna a colpire a Strasburgo, i gilet gialli mettono a ferro e a fuoco la Francia e forse l’Europa, il governo italiano impone la fiducia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che l’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 dicembre : : I 49 milioni Perquisiti a Bergamo i “contabili” della Lega Perquisizioni a Bergamo. E un testimone chiave in Lussemburgo. L’inchiesta della Procura di Genova a caccia dei 49 milioni spariti dai conti della Lega arriva allo snodo decisivo. È un fascicolo per riciclaggio su cui non risultano iscritti nomi. Nessuna delle persone citate in questo articolo è indagata. Ieri gli uomini del nucleo di polizia […] di Davide Milosa e Ferruccio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 dicembre : La scelta – Il ministro degli Interni si schiera apertamente con il “partito del Pil” : E Salvini chi riceve il giorno dopo? Gli affaristi del “Sì” Vertice domenicale al Viminale coi vertici Confindustria&C. Il vicepremier: “Aspettiamo il rapporto, ma io andrei avanti” di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Compro una vocale. “Berlusconi mobilita Fi: ‘C’è il rischio recessione. Siamo il partito del Pil’” (il Giornale, 5.12). Più che del Pil, del pilu. E ora, subito le erezioni ...

Oggi in Edicola : morti sulle strade - l'anno nero dei pedoni : Nelle pagine di economia vi raccontiamo come cambiano i consumi natalizi. Per le feste le famiglie bresciane spenderanno 324 milioni di euro soprattutto in prodotti artigianali «made in Brescia» . La ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 dicembre : La piazza No Tav batte tutti. 60 mila a Torino - il doppio dei Sì Tav : La giornata La marea dei 60 mila No Tav. Da Torino segnale al governo La protesta record – Vinta la sfida simbolica con i 30 mila del Sì raccolti dalle madamine. A migliaia provenienti da tutta Italia e tanti amministratori M5S di Ferruccio Sansa Il (vero) partito del Pil di Marco Travaglio Siccome la marcia No Tav di ieri a Torino è andata infinitamente meglio di quella Sì Tav dei forzapidinleghisti nascosti dietro le famose sette ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 dicembre : Il deputato Dall’Osso confluisce nel gruppo di Forza Italia : Il caso B. lancia la campagna acquisti sui grillini: “Stanno arrivando” Il deputato Dall’Osso lascia M5S e va in Forza Italia. L’ex Cavaliere: “Da noi niente contributi, potete tenervi tutto lo stipendio. E non c’è la regola dei due mandati…” di Gianluca Roselli Il Partito del Pilu di Marco Travaglio L’altra sera, intervistato da Corrado Formigli come la Pizia di Delfi in procinto di rompere le acque e sgravare l’oracolo, un tizio in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 dicembre : : Gialloverdi Scontro Lega-M5S: il governo si rimangia l’ecotassa su auto Dopo le polemiche Salvini disconosce la norma voluta dai 5Stelle. Sarà modificata al Senato di Patrizia De Rubertis Aridàtece Jim di Marco Travaglio Finirà che rimpiangeremo Jim Messina, il leggendario guru americano e globetrotter della comunicazione che, avendo già rovinato Obama, Rajoy e Cameron, fu ingaggiato da Renzi alla modica cifra di 400 mila euro all’anno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 dicembre : La gaffe – Annuncia blitz in corso - pm furioso : Tweet Salvini spiattella il blitz Spataro: “Ci danneggia” Viminale – Il vicepremier Annuncia alle 8.57 “che a Torino sono stati fermati 15 mafiosi nigeriani”. Il procuratore capo: “Operazione ancora in corso” di Gianni Barbacetto A prescindere di Marco Travaglio Da antichi collezionisti delle gaffe di Danilo Toninelli, l’altroieri ci era parsa eccezionalmente saggia e prudente la sua promessa di riportare Genova agli antichi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 dicembre : “Corruzione in atti giudiziari” sul verdetto Mediolanum pro B : “Promesse di soldi ai giudici per la sentenza a favore di B.” Caso Mediolanum, un avvocato indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari di Valeria Pacelli Pesi e misure di Marco Travaglio La butto lì, casomai qualcuno volesse riflettere seriamente sul ruolo dell’informazione nell’Italia del 2018, uscendo per un attimo dalle opposte trincee del giornalismo embedded: avete idea di quanti articoli di giornale, servizi di tg e dibattiti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 dicembre : La rilevazione dell’Istituto Noto in caso di voto anticipate : Il sondaggio Il 55% degli elettori Pd vuole l’intesa coi 5 Stelle Contraddetti i candidati alla segreteria, che restano tutti molto al di sotto del 51%. Rimonta Minniti: a -7 da Zingaretti di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Divino Martelma. “Ci candidiamo al plurale. Siamo una squadra di ragazzi, donne, persone che hanno la voglia di lavorare insieme. Il noi è il futuro #fiancoafianco” (Maurizio Martina, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 dicembre : Quo vadis? Il “nuovo” Pd chiude ai 5Stelle e guarda a destra come Renzi : PD – Identità Zingaretti, Minniti e Martina: no al M5S Al di là della propria visione del partito, i tre principali candidati alla segreteria Pd – Nicola Zingaretti, Marco Minniti e Maurizio Martina – non mostrano finora idee chiare su dove guarderebbero in caso di stallo elettorale simile al 4 marzo. Ieri, rispondendo al Foglio, tutti e tre hanno escluso di voler fare un governo […] di RQuotidiano Il Piccolo Giustizialista di ...