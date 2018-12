Il vice sindaco di Messina | ing Salvatore Mondello | ha effettuato un sopralluogo

Gibellina - novità in giunta. Pirrello assessore alla Scuola - Bonifacio vice sindaco : ... ha individuato nella dottoressa Daniela Pirrello, attualmente dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, quale assessore alla Pubblica Istruzione, alle politiche del Welfare e allo Sport. ...

Paola Naimi : 'Lascio un'amministrazione in mano a sindaco - vicesindaco e segretario' : Monreale, 1 dicembre 2018 "Mi sento inadeguata rispetto ad un modo di fare politica che non condivido, non comprendo. L'azione amministrativa è come frenata, bloccata. La città aspetta segnali e risposte che non arrivano". Paola Naimi ha lasciato la giunta comunale sbattendo ...

Comunicato stampa vicesindaco di Erice : DICHIARAZIONE stampa del 28 novembre 2018 Anche oggi sulle testate giornalistiche e sui social si rileva l'ennesimo attacco alla mia persona accomunando impropriamente un'indagine su un concorso ...

Roma - il vicesindaco Bergamo : 'Il 6 dicembre giornata dedicata alla memoria dfi Bertolucci' : Roma si prepara a ricordare il regista Bernardo Bertolucci con una giornata intera a lui dedicata: 'Stiamo lavorando per organizzare per il 6 dicembre al teatro Argentina, confermeremo nei prossimi ...

Tav : sindaco vicenza - grande compattezza del territorio (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto anche sulle tempistiche dell'opera, che nel vicentino è divisa in tre lotti funzionali: il primo da Verona al bivio Vicenza (ingresso della città), il secondo è l’attraversamento della città e il terzo prosegue a est e arriva a Padova. Il

Tav : sindaco vicenza - grande compattezza del territorio : Vicenza, 26 nov. (AdnKronos) - “Grazie a tutte le categorie economiche che oggi hanno voluto essere compatte al nostro fianco, partecipando al tavolo tecnico da cui riparte il percorso verso l'alta capacità - alta velocità ferroviaria. E grazie ai tecnici di Rfi che hanno accolto la nostra richiesta

Martina Franca : il consigliere comunale e l'ex vicesindaco - ecco perché Parla Giuseppe Chiarelli : L'intenzione è inoltre quella di contribuire ad avvicinare e formare alla politica gli intenzionati, per evitare scelte pericolose verso incompetenza e impreparazione rispetto all'attività ...

Mafia e scommesse online - 21 arresti a Catania : anche il vicesindaco di Misterbianco : C’è anche il vicesindaco di Misterbianco, in provincia di Catania, tra le ventuno persone arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta su Mafia e scommesse online della procura etnea. A Carmelo Santapaola è contestato il reato di intestazione fittizia di beni, in qualità di titolare di fatto, assieme ai fratelli Placenti, dell’Orso Bianco Caffè, locale in contrada Monte Palma già sequestrato il 14 novembre scorso. Il gip ha ...

Il vice sindaco di Messina - Salvatore Mondello - ha effettuato stamane un sopralluogo : In questo comunicato, diffuso dall'Ufficio stampa del Comune di Messina, si specifica che : 'facendo seguito ad un precedente tavolo tecnico in Prefettura, nella giornata odierna il vice sindaco e ...

Rifiuti : sindaco vicenza - un tavolo con Aim e telecamere contro i furbetti : Vicenza, 19 nov. (AdnKronos) - "Il tema dei Rifiuti è stato tra i primi ad essere affrontato con il nuovo amministratore di Aim Gruppo e l'indicazione è netta: regole chiare e scritte che tutti devono rispettare. A noi il compito di farle rispettare e, se non basta la buona educazione, cercheremo di

vicenza - per prevenire lo spaccio il sindaco elimina il wi-fi gratuito nei parchi : Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha dichiarato che spegnerà gli hotspot del comune che permettono ai cittadini di navigare gratuitamente su internet, in varie zone della città. La decisione parte dalla volontà di prevenire lo spaccio e il "bivacco e assembramento da parte di persone che non sono spinte dalle migliori intenzioni". Non è una soluzione ma, secondo Rucco, "può aiutare a contenere" il fenomeno.Continua a leggere

A Milano tramezzini al posto del pasto in mensa a scuola | Il sindaco Sala : "vicenda inaccettabile" : Il pranzo sostitutivo, servito nelle giornate di lunedì e martedì a causa dell'assemblea sindacale del personale della partecipata che eroga il servizio, è stato criticato dai genitori che chiedono uno sconto del 5%

vicenza : sindaco - sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi (3) : (AdnKronos) - Sul fronte tasse, questi i gettiti previsti per il 2019: Imu 24 milioni di euro più 6,7 milioni del fondo di solidarietà, Tasi 3,33 milioni di euro, Tari 19,43 milioni di euro, addizionale Irpef 11,23 milioni di euro, imposta di soggiorno 700 mila euro, imposta pubblicità e affissioni