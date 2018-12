Il senzatetto viene ricoverato in ospedale | i suoi cani lo aspettano sulla soglia Questa

huffingtonpost

(Di giovedì 13 dicembre 2018)foto sta facendo il giro del mondo per un motivo ben preciso. Perché questisono schierati in fila per vegliare il proprio amico, unin unbrasiliano. Ad immortalare la scena un'infermiera che l'ha subito condivisa su Facebook ottenendo migliaia di like e condivisioni."Con tanta gente malvagia in giro, oggi mi sono imbattuta inscena. Nell'in cui lavoro, alle 3 del mattino, mentre il loro proprietario (un) veniva, iamici lo aspettavano alla porta", scrive la ragazza nella didascalia di accompagnamento alla foto."Una persona semplice, senza lusso, che si affida dall'aiuto degli altri per vincere la fame, il freddo, i dolori, le cattiverie del mondo, ha al suo fianco i migliori compagni, e lo scambio è reciproco. Scambio d'amore, affetto, calore, comprensione". Ma non è ...