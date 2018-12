Il Senato statunitense contro Donald Trump

ilpost

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La maggioranza deiri ha votato per chiedere di togliere l'appoggio all'Arabia Saudita nella guerra in Yemen, in parte come gesto di protesta per l'uccisione di Khashoggi