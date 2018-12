Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2018 | Isaac e Antolina fanno l' amore

Anticipazioni Il Segreto : Francisca è in manicomio : Di recente si è appresa una notizia bellissima: Beltran ed Esperanza sono vivi contrariamente a quanto avevano fatto credere Maria e Gonzalo al loro ritorno a Puente Viejo. La notizia delle ultime ore, invece, è che Francisca e Raimundo sono rinchiusi in un manicomio. A decidere delle loro vite non è Fernando bensì Fulgencio. Maria e Gonzalo a Puente Viejo Le Anticipazioni de Il Segreto ci svelano che a breve rivedremo Maria e Gonzalo. I due ...

Anticipazioni - Il Segreto : Fernando rovina il matrimonio di Irene e Severo : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Severo e Irene, interpretati dagli attori spagnoli Chico Garcia e Rebeca Sala. La coppia, infatti, deciderà di coronare il loro sogno d'amore, se un ospite inatteso non rovinasse la loro festa. Trame, Il Segreto: Severo e Irene, presto sposi Nelle ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Francisca - Emilia e Alfonso : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla bellissima telenovela “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra e diventata popolare anche in Italia. Le Anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di guardare la settimana prossima, svelano che finalmente dopo aver inscenato la sua finta morte la dark lady principale dello sceneggiato cioè Francisca Montenegro (María Bouzas) tornerà in scena. ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo e Carmelo uccidono l’aggressore di Adela : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Sono in arrivo nuovi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le Anticipazioni rivelano che la maestra Adela (Ruth Llopis) sarà abbastanza turbata a causa di un uomo chiamato Basilio Duràn (Raffael Gallardo), che dopo averla minacciata la farà finire in ospedale con delle pessime ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 13 dicembre 2018: Emilia e Alfonso sono ora davvero liberi e così famiglia e amici festeggiano, mentre l’incaricato lascia Puente Viejo sconfitto… Isaac uccide Jesus e nasconde il cadavere; poi, in preda al senso di colpa, in un momento di debolezza fa l’amore con Antolina… Prudencio mette in scena un piano di fuga per Saul, il qual però solo all’ultimo momento scopre che ...

Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2018 : Isaac è disperato. Ha ucciso un uomo e le sue mani sono sporche di sangue. A casa però trova consolazione in Antolina.

Il Segreto Anticipazioni : Saul muore davvero? Il gesto disperato di Julieta : Saul muore a Il Segreto? anticipazioni sul futuro del ragazzo Cosa ne sarà di Saul? Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Julieta dovrà lottare molto per liberarlo dalla prigione. Sarà costretta persino a umiliarsi. Non vorrebbe mai e poi mai che l’uomo che veramente ama perda la vita a causa sua. Saul, infatti, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Saul muore davvero? Il gesto disperato di Julieta proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto Anticipazioni : CARMELO e SEVERO uccidono un uomo - ecco chi… : Grossa tensione in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, la maestra Adela (Ruth Llopis) verrà presto perseguitata da Basilio Duràn (Raffael Gallardo), un uomo appartenente al suo passato. Facciamo dunque brevemente il punto della situazione per capire cosa succederà nella storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio quando Adela riceverà dei ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 12 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 12 dicembre 2018: Dopo alcuni rischiosi depistaggi, Emilia e Alfonso riescono finalmente a salire sul treno che li porterà a Parigi, dove potranno iniziare la loro nuova vita… Severo Santacruz fa la proposta di matrimonio a Irene… Isaac uccide il “cognato” Jesus, che però poco prima di passare a miglior vita gli rivela una cosa… Da non perdere: diventa fan della ...

IL Segreto - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 11 dicembre : Prudencio perfido - Saul con le spalle al muro? : Il SEGRETO PUNTATA SERALE, Anticipazioni 11 dicembre: l'addio di Emilia e Alfonso con un grande SEGRETO e il perfido piano di Prudencio contro Saul.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 21 dicembre : Julieta disperata per Saul - torna Fernando : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni che riguardano le prossime puntate della soap opera Il Segreto, che avremo modo di vedere in onda dal 17 al 21 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5. Confermato l'appuntamento della soap iberica non soltanto in daytime su Canale 5 ma anche nel prime time del martedì di Rete 4, dove continua ad ottenere risultati d'ascolto molto positivi. In queste nuove puntate della ...

Il Segreto - Puntata Serale/ Anticipazioni 11 dicembre : l'addio doloroso dei Castaneda : Il Segreto Puntata Serale, Anticipazioni 11 dicembre: l'addio di Emilia e Alfonso con un grande Segreto e il perfido piano di Prudencio contro Saul.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando semina il panico alle nozze di Severo e Irene : Un ospite sgradito interromperà i festeggiamenti per il matrimonio di Severo e Irene. Scopriamo cosa accadrà...

Anticipazioni Il Segreto : crolla la casa di Isacco e Antolina - Elsa in pericolo di vita : Le vicende del famoso sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra riescono sempre ad appassionare. La new entry Elsa Laguna si troverà in una bruttissima situazione all’insaputa del suo amato Isaac, dato che sarà rinchiusa in una torre altissima e sarà sempre più debole a causa della mancanza di cibo. Anche Antolina e il Guerrero saranno in pericolo di vita perché le travi della casa che hanno costruito ...