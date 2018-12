Il segno del Toro diviso tra Amore e Lavoro nel 2019

Abbraccio in chiesa tra figlio del rapinatore e della vittima/ Salumiere morto a Napoli "perdono segno di Dio" : Napoli, l'Abbraccio in chiesa tra il figlio della Salumiere morto e il figlio del rapinatore: il parroco, 'quel perdono ricevuto è un segno di Dio'.

Bonus nido - arriva l’app e aumenta l’importo dell’assegno per le famiglie : Il Bonus nido, indirizzato ai genitori che iscrivono i propri figli all'asilo pubblico o privato, cambia sia dal punto di vista economico che tecnologico. L'assegno annuale passa da 1.000 a 1.500 euro, mentre l'Inps ha introdotto la possibilità di inviare la ricevuta, necessaria per accedere al Bonus, anche tramite app.Continua a leggere

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Cucina astrologica : il menù per ciascun segno dello Zodiaco - tiramisù per i Gemelli : Ogni segno zodiacale viene influenzato dalla posizione dei pianeti al momento della nascita. L'oroscopo, oltre a sottolineare le peculiarità caratteriali, può indicare anche i gusti di ciascun segno dello Zodiaco a tavola. Esiste infatti un legame tra oroscopo e l'alimentazione, che andremo ad approfondire qui di seguito con la Cucina astrologica. Gli astri, oltre a predire gli umori e i comportamenti, possono regalare un aiuto in più a tavola, ...

Tiro a segno – Campionato d’inverno - tutti i risultati della seconda giornata di gare : tutti i risultati della seconda giornata di gare dei Campionato d’inverno in corso di svolgimento a Milano Prosegue a Milano il Campionato d’inverno. Nella seconda giornata hanno gareggiato gli atleti della categoria para. Nella specialità di carabina 10 metri (R3 -R5) si è aggiudicato la medaglia d’oro il campione di casa Andrea Liverani (Milano): reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, Andrea è riuscito a tener ...

Tiro a segno – A Milano la quarta edizione del Campionato d’Inverno : Il poligono della Cagnola di Milano location della quarta edizione del Campionato d’Inverno di Tiro a segno Presso il poligono della Cagnola di Milano sono iniziate ieri e proseguiranno fino a domani pomeriggio le competizioni della quarta edizione del Campionato d’inverno. Presenti 8 squadre regionali di pistola e 8 di carabina, 16 squadre sezionali di pistola e 16 di carabina per un totale di circa 200 partecipanti. Come di ...

VIDEO Juventus-Inter 1-0 : highlights - gol e sintesi della partita. A segno Mandzukic - palo Gagliardini : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nell’attesissimo derby d’Italia valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Mandzukic al 66′ (un meraviglioso colpo di testa su cross di Cancelo dalla sinistra) e hanno così conquistato la quattordicesima vittoria in quindici partite giocate in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ...

A Milano “Caravaggio oltre la tela” e “Nel segno di Caravaggio” al Museo della Permanente : L'amore tra la città meneghina e il Merisi è nel pieno della passione. L'11 dicembre lo storico dell'arte Stefano Zuffi terrà una lezione sul Caravaggio al Museo della Permanente di Milano per introdurre il volume "Nel segno di Caravaggio", sabato 6 ottobre, apre la mostra "Caravaggio oltre la tela" che offrirà al visitatore un'esperienza emozionale, ma allo stesso tempo scientifica, tenendo conto di alcuni aspetti poco noti ...

Approda in Friuli la truffa del falso assegno : Attenzione alla truffa del falso assegno . I privati che mettono in vendita online merce e oggetti di pregio, come orologi o penne di marca o altri beni di valore, possono finire nella rete di bande ...

Salto e Combinata Nordica nel gennaio della Val di Fiemme : la stagione inizia nel segno di Kobayashi e Riiber : Coppa del Mondo di Combinata Nordica e Salto Speciale dall’11 al 13 gennaio: avvio di stagione dominante per il giapponese Ryoyu Kobayashi, Lillehammer Tour a Jarl Magnus Riiber Lo spettacolare gennaio Fiemmese vedrà come primattori gli atleti di Combinata Nordica e Salto Speciale, di scena fra lo Stadio del Salto di Predazzo e il Centro del Fondo di Lago di Tesero (i primi), dall’11 al 13 gennaio nella trentina Val di Fiemme. La stagione ...

Talent Scout Mondo Calcio – Ryan Sessegnon – la freccia del Fulham : Ryan Sessegnon, calciatore di origini beninesi, nato a Londra nel maggio del 2000, è la freccia mancina a disposizione del Fulham. Il suo compito al Craven Cottage è semplice: essere il “factotum” della fascia sinistra.Il ragazzo, conosciuto ai più semplicemente come Ryan, fa il suo esordio nella Championship inglese nel 2016, a soli 16 anni, si prende la fascia sinistra e non la lascia più.Ryan fa della corsa e del dinamismo la ...

“Grazie per aver aiutato me e papà” - il disegno straziante del bimbo testimone di un incidente : Ollie è un bambino di sette anni che il 28 ottobre scorso è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale nel Wiltshire, in Inghilterra. Il piccolo ha visto morire due uomini in quella occasione e poi ha mandato un disegno ai vigili del fuoco per ringraziarli. E loro lo hanno invitato a trascorrere un po' di tempo insieme.Continua a leggere

Oroscopo - l'albero di Natale per ciascun segno dello Zodiaco : rosso acceso per il Leone : Il Natale sta arrivando ed è tempo di eseguire gli addobbi natalizi in casa o nei luoghi di lavoro. Dall'albero di Natale più estroverso a quello di tipo tradizionale o in perfetto stile norvegese, ogni segno zodiacale è influenzato dal passaggio dei pianeti quando si tratta di decidere come addobbare l'albero di Natale. Proprio come nell'Oroscopo, gli astri ci rendono ora più semplici e rigorosi, ora più estroversi e creativi. I nostri ...