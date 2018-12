Il ricorso di Autostrade contro il decreto Genova e il bliz della polizia a Neudorf

Autostrade fa ricorso contro il decreto. «Ma non vogliamo bloccare i lavori» : La società ha autorizzato l’azione contro il decreto. «Non c’è intenzione di causare ritardi alla ricostruzione del viadotto»

Ponte Morandi - Autostrade fa ricorso contro il Decreto Genova : “Ma non bloccheremo i lavori di ricostruzione” : Autostrade per l’Italia fa ricorso contro il Decreto Genova, contenente le misure per la ricostruzione del Ponte Morandi, ma non chiederà la sospensiva per non ritardare o ostacolare la ricostruzione del viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto scorso. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio d’amministrazione della Società. In una nota, Aspi fa sapere che “il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, ...

