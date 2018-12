Il Napoli tradito dai suoi big ha un problema di personalità

ilgiornale

: 5 gol che il Napoli ha fatto facendo un ampio turnover ragionato in ottica Champions . Purtroppo i suoi titolari ha… - Upupa234 : 5 gol che il Napoli ha fatto facendo un ampio turnover ragionato in ottica Champions . Purtroppo i suoi titolari ha… - ilmochi : @Queen_Mary_Na mi dispiace amica, pure il Napoli ti ha tradito. Serataccia -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il day-after è tipico dei confusi, quasi dei rimbambiti. Verrebbe da dire dei coglioni, parafrasando Ancelotti. Nel morale, e quindi psicologicamente, ilesce distrutto da Anfield, che doveva essere terra di sogni e di conquiste. D'accordo la sfortuna, il miracolo di Alisson, i centimetri decisivi che sono mancati prima ad Hamsik e poi a Callejon ma chi ha occhi per vedere una partita come va analizzata, sa bene che non sono stati questi gli episodi decisivi. Ilè sparito dal campo per un'ora prima di rimettervi piede quando i reds avevano speso tutto ed erano attaccati alla bombola dell'ossigeno. È vero, di fronte c'era la capolista della Premier e la finalista dell'ultima Champions ma dall'altra parte non c'era ildella gara di andata, quello che non aveva concesso nemmeno un tiro agli inglesi. O quello sontuoso di Parigi, raggiunto dal Psg in pieno recupero. ...