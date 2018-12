Il Milan ha perso 3-1 contro l’Olympiacos ed è stato eliminato dall’Europa League

Milano : in una settimana polizia arresta 5 persone in stazioni ferrovia : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Cinque persone arrestate, di cui quattro straniere, 28 denunciate, e quasi 3mila identificate. Sono alcuni dei numeri registrati dalla polizia ferroviaria in una settimana di attività in Lombardia. Gli agenti nel corso dei controlli in Stazione Centrale hanno arrestato

Milan e Torino non si fanno male - punto in ‘chiave’ Europa : la squadra di Mazzarri gioca con personalità - quella di Gattuso con grinta [FOTO e VIDEO] : 1/36 Spada/LaPresse ...

Icardi e famiglia al Nike Store di Milano : tutti a personalizzare le Air Force 1 : Icardi Nike Store Milano. Mancano ancora pochi giorni al derby d’Italia, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino dove l’Inter farà il possibile per interrompere la serie positiva della Juventus, ancora imbattuta in questo campionato (sono arrivate solo vittorie, ad eccezione del pareggio contro il Genoa). A guidare i nerazzurri sarà ovviamente il capitano […] L'articolo Icardi e famiglia al Nike Store di ...

Vivienne Westwood firma le divise del personale del Museo della Scienza di Milano : «Siamo molto orgogliosi di annunciare questa collaborazione con una istituzione di prestigio come il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - ha detto Giorgio Ravasio, ...

Marco Milano riparte da B come Sabato : "Sto ritrovando l'entusiasmo che avevo perso" : "Finalmente una bella notizia, sto ritrovando l'entusiasmo e la dignità che avevo perso" lo dice con sollievo Marco Milano (in arte Mandi mandi) in un'intervista concessa al settimanale Spy. Il comico è ricordato ai più negli anni '90 grazie al lancio della Gialappa's Band nelle edizioni d'oro di Mai dire gol. La sua è stata una storia difficile, i problemi economici lo avevano messo sul lastrico, arrivando persino ad una crisi depressiva ...

Marco Milano riparte da B come Sabato : "Sto ritrovando l'entusiasmo che avevo perso" : "Finalmente una bella notizia, sto ritrovando l'entusiasmo e la dignità che avevo perso" lo dice con sollievo Marco Milano (in arte Mandi mandi) in un'intervista concessa al settimanale Spy. Il comico è ricordato ai più negli anni '90 grazie al lancio della Gialappa's Band nelle edizioni d'oro di Mai dire gol. La sua è stata una storia difficile, i problemi economici lo avevano messo sul lastrico, arrivando persino ad una crisi depressiva ...

Milan - Gattuso presenta Gazidis ai tifosi rossoneri : “persona affascinante” : Milan, Gennaro Gattuso accoglie Gazidis in rossonero parlandone molto bne in conferenza stampa: “persona che affascina” “Gazidis è un uomo di calcio che ha rappresentato per tanti anni l’Arsenal e ha portato buoni risultati sportivi. Io, Maldini e Leonardo abbiamo pranzato assieme a lui, è una persona che quando parla ti affascina, lo ascolto volentieri e si vede che è un uomo di esperienza, un valore aggiunto per ...

Juventus - Bonucci e quella puntura velenosa nei confronti del Milan : “ho perso un anno…” : Commentando il traguardo delle 53 presenze in Champions con la maglia della Juventus, Bonucci si è lasciato andare ad una frase che non è piaciuta ai tifosi del Milan Una frase che ha fatto discutere, scatenando la reazione dei tifosi del Milan. Il protagonista? Leonardo Bonucci che, nel commentare il traguardo delle 53 presenze con la maglia bianconera, ha utilizzato un’espressione che non è piaciuta affatto ai fan rossoneri. ...

Milano. Al via la settimana dedicata alle persone con disabilità : In occasione della Giornata delle persone con disabilità, proclamata nel 1981, il Comune di Milano lancia una settimana di iniziative

Milano - maxi rissa in centro con spranghe e lancio di sampietrini : feriti due carabinieri - 5 persone fermate : È iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta sradicati, la mega rissa scoppiata intono alle 22 di sabato in pieno centro a Milano. Coinvolti una ventina di giovani nordafricani e centrafricani, mentre due carabinieri intervenuti per sedarla sono rimasti feriti in modo lieve. Tutto è iniziato poco dopo le 22, per una ...

Milan - il Siviglia riscatta André Silva : un bel bottino ed un talento “perso” dai rossoneri : André Silva si appresta a diventare un calciatore di proprietà del Siviglia dato che il club spagnolo eserciterà il diritto di riscatto dal Milan André Silva verrà riscattato dal Siviglia. Il club spagnolo ha fatto sapere per bocca del ds Joaquín Caparrós, la volontà di trattenere il calciatore portoghese riscattandolo a fine stagione: “I tifosi possono stare tranquilli, André Silva rimarrà qui per molte stagioni. Abbiamo tutti i ...

Iliad cerca nuovo personale in Calabria e a Milano : La sezione del sito di Iliad dedicata alle offerte di lavoro continua ad arricchirsi di nuove posizioni. Scopriamo insieme quali sono le ultime opportunità L'articolo Iliad cerca nuovo personale in Calabria e a Milano proviene da TuttoAndroid.

A Milano - un fine settimana per promuovere la subacquea a favore delle persone disabili : ... con azioni concrete, quanto sia importante l'attività sportiva, e in generale gli sport acquatici, per le persone che vivono la disabilità: da un lato la formazione con il percorso formativo ...

Paura in metro a Milano - brusca frenata di un convoglio : 13 persone in ospedale : brusca frenata della metro linea 1 a Milano , alle 8.06 alla fermata Uruguay. Attimi di Paura tra i passeggeri: tredici sono sono stati portati in ospedale, soccorsi anche due bambini. Atm si è ...