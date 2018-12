Il Milan ad Atene per capire com' è cambiato il calcio nella Grecia del post crisi

Milan - Gattuso 'L ambiente di Atene I tifosi non giocano' : Atene - Domani sera allo stadio Karaiskakis del Pireo, uno tra i più bollenti d'Europa, il Milan si gioca in casa dell'Olympiacos la qualificazione ai sedicesimi di finale dell'Europa League: una ...

Milan a tifosi - non girate soli ad Atene : ANSA, - MilanO, 12 DIC - Il Milan raccomanda una serie di misure di sicurezza ai propri tifosi in trasferta per assistere alla decisiva partita di Europa League contro l'Olympiacos ad Atene, dove fra ...

Europa League - il Milan ad Atene si gioca la qualificazione. Rossoneri a 2 - 66 su Sisal Matchpoint : Il Milan non ha ancora la certezza matematica della qualificazione ai sedicesimi di Europa League, che verrà decisa nei 90 minuti con l’Olympiakos. Anche la squadra greca ha ancora chance di passare il turno ma, per pareggiare il 3 a 1 subito a San Siro, deve vincere con due gol di scarto senza subirne uno. Per la squadra di casa la strada sembra in salita e il pronostico di Sisal Matchpoint si tinge di rossonero: la vittoria ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : SBANCATA ATENE! Colpaccio Olimpia Milano - che dominio sull’Olympiacos! : Spettacolare impresa dell’A|X Armani Exchange Milano al Pireo: l’Olimpia non solo batte l’Olympiacos, ma lo travolge con un secondo tempo di grandissimo spessore. Il 75-99 finale è frutto di una prestazione davvero significativa della squadra allenata da Simone Pianigiani, che nel primo tempo ha tenuto con agio il ritmo imposto dai padroni di casa, per poi dilagare nei secondi venti minuti con un eccezionale Nemanja Nedovic, ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : impresa straordinaria dell’Olimpia. Sbanca Atene per 99-75 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...