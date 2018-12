Il lavoro diventa ‘agile’ | niente più ufficio | si lavora da casa o in spazi condivisi

Un pessimo capo al lavoro ti fa diventare migliore : Non tutti i mali vengono per nuocere. Un pessimo capo al lavoro può farti diventare un ottimo capo. A dirlo non è un amico che cerca di consolarti dopo una brutta giornata di lavoro ma la scienza. Ad arrivare a questa conclusione, infatti, è stato uno studio coordinato dall'Università della Florida centrale e che è stato pubblicato sul Journal of Applied Psychology. Quando vengono ...

Maltempo - così la tragedia può diventare un'opportunità : "35mila posti di lavoro" : Ci sono tutte le condizioni per trasformare una tragedia in grandi opportunità per la ripresa di un Paese che ha fatto della...

Beethoven - il cartoon della Quinta Sinfonia è un capolavoro e diventa subito virale : L'animazione del primo movimento della Sinfonia n.5 di Ludwig Van Beethoven, uno dei capolavori della musica classica, diventa uno straordinario viaggio in slittino grazie alla mano di Mark Robbins, che l'ha poi pubblicata sul canale DoodleChaos su YouTube, dove il video è diventato virale in poco tempo.Continua a leggere