Il Governo si affida a sbadati e stakanovisti Aggrappati alla statistica per far costare

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori. E di. Quelle odierne sono ore febbrili nel cercare di asciugare i soldi necessari per il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero in modo da far entrare la convessa manovra del popolo nell'angusto spazio concavo dei desiderata di Bruxelles. La soluzione allo studio è a metà tra la banalità e la bizzarria: puntare sulla "dimenticanza" dei potenziali beneficiari.Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono rimasti entrambi perplessi dal taglio di oltre 7 miliardi dlegge di bilancio negoziato con l'Europa. Sottoe tecnici del ministero dell'Economia e del Tesoro sono all'opera senza soluzione di continuità per trovare gli aggiustamenti di sorta.Su quota 100 il quadro sembra abbastanza chiaro. I circa due miliardi di risparmi messi nero su bianco dal sottosegretario leghista al Lavoro ...