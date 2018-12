Il governo giallo-verde in sette mesi ha chiesto otto voti di fiducia

Il governo giallo-verde dopo 13 anni fa il tagliando al prontuario farmaceutico : Il 10 dicembre il ministro della Salute Giulia Grillo ha presentato il documento di programmazione della nuova governance farmaceutica. Si tratta di un articolato documento sulla revisione del prontuario, interventi su farmaci equivalenti e biosimilari, sul funzionamento Aifa e sui rapporti con le Regioni, su attività che presentano aree di sovrapposizione tra Aifa, Istituto superiore di sanità (ISS) e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari ...

Poche donne ai tavoli del potere : il gender gap ai tempi del governo gialloverde : ... Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, proprio di fronte al ministro,, e Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, cerchiata in rosso, Sia in politica che in economia. Dal ...

Al governo il gilet o è giallo o è verde : Il gilet o è giallo o è verde. Matteo Salvini ieri pomeriggio ha continuato il suo mini road show tra gli imprenditori e dopo aver ricevuto al Viminale le dodici associazioni di categoria che la scorsa settimana avevano mostrato a Torino il proprio dissenso nei confronti della legge di Stabilità ha

Concertazione e intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde : La Concertazione e l'intermediazione tornano di moda nel governo giallo-verde. Dopo averle bandite nei primi mesi a palazzo Chigi, adesso Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini sembrano ...

La terza manovra del governo gialloverde e l'incendio sulla Salaria : Giusto per sapere che ora il cambiamento, il terzo in poche settimane, è confermato e quindi l'Italia, anziché ricevere letterine da Babbo Natale, ne manderà una a Bruxelles, con la nuova manovra. Seguite lo spread in calo e avrete la traccia giusta per sapere che i saldi saranno migliori di quelli

L'ultimatum di Confindustria al governo gialloverde : Torino, 3 dic., askanews, - 'La stagione degli alibi è finita, ora serve uscire dalla dimensione della perenne campagna elettorale, mi permetto quindi di fare una promessa a Di Maio e di dare un ...

Pier Ferdinando Casini : 'Al Senato le manovre dei responsabili' - governo gialloverde al capolinea? : 'C'è da allacciarsi le cinture di sicurezza. Le persone normali cominciano ad avere i brividi', premette Pier Ferdinando Casini in un'intervista a Il Messaggero in cui conferma con parole forti che no,...

Ecco la (de)crescita economica del governo gialloverde : Doveva essere un trimestre a crescita zero, dato di per sé poco allettante, e invece per la prima volta dopo quattordici trimestri positivi, il pil dell'Italia si accompagna con il segno meno e rispetto al periodo precedente diminuisce dello 0,1 per cento. Decimali, direbbe il governo del cambiament

Il centrodestra lancia 'Altra Italia' : la nuova lista per le Europee che nasce come alternativa al governo gialloverde : Non sparirà il simbolo di Forza Italia che milioni di elettori hanno votato e continuano a votare, ma ci sarà probabilmente, stiamo valutando e vedremo cosa si deciderà con Berlusconi, come dare un ...

[Il colloquio] "Il governo gialloverde non può arrivare oltre le Europee. E la Manovra va cambiata subito" : ... già confermata, a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global migration compact, il documento delle Nazioni Unite che impegna i paesi del mondo ad una gestione ordinata e consapevole ...

Il governo giallo-verde ha sul Colle un amico : Non solo Luigi Di Maio, come aveva scoperto il «Fatto Quotidiano»: nei giorni scorsi, senza che nulla filtrasse all’esterno, sono saliti in processione al Colle tutti i personaggi-chiave del governo giallo-verde. Dunque Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Enzo Moavero e (pare su sua richiesta) Matteo Salvini. Dal presidente ciascun ospite si è sentito c...

Matteo Renzi punta il dito contro il governo gialloverde. : Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira: “Matteo Salvini, la luna di miele sta finendo”. Ogni tanto, Matteo Renzi si fa ancora sentire. L’ultimo intervento arriva in un’intervista concessa a Il Messaggero in cui fa il punto sulla situazione del Pd in vista del congresso e punta il dito contro il governo gialloverde. L’ex premier si mostra catastrofista e afferma che “il dossier Ue è stato gestito con ...