Il DVD del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago arriva a gennaio con l’album live e

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Il DVD deldialdi(Milano) verrà rilasciato il 252019. Lo annunciaattraverso un post sui social e condivide la copertina di Non abbiamo armi - Ilche tra qualche settimana sarà disponibile in tutti i negozi per consentire ai fan di rivivere il-evento che si è tenuto nel palazzetto dello sport lo scorso aprile."È stato un sogno che possiamo rivivere", scrivesui social oggi. Poi anticipa che il cofanetto conterrà, oltre al DVD dell'evento, anche un discoe due canzoni inedite. Aggiunge: "E le sorprese non sono finite qui..." ma non svela ulteriori dettagli.Il DVD deldialdi(Milano) sarà l'occasione per immergersi nuovamente neldel 28 aprile 2018, il primodel cantautore in un palasport, dopo il trionfo al Festival di Sanremo in coppia con ...