Il dramma di Eva Henger | Me la sono vista brutta

Pomeriggio 5 - Eva Henger e operata d'urgenza al seno : 'Non alzavo più il braccio - situazione drammatica' : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , Eva Henger rivela un dramma che fino ad oggi aveva tenuto segreto: 'Avevo un bozzo sul seno, sentivo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio', ha spiegato l'...

Eva Henger confessa il suo dramma a Barbara D'Urso : 'Mi hanno operata d'urgenza - me la sono vista brutta' : Eva Henger e l'operazione d'urgenza al seno. L'ex naufraga ha raccontato a Pomeriggio 5 il suo dramma segreto. ' Avevo un bozzo sul seno , sentivo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio', ha ...

Eva Henger a Pomeriggio 5 - il suo dramma : “Non sarei qui se…” : Pomeriggio Cinque: Eva Henger fa una confessione choc E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia plastica. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso in studio a parlare di questo argomento, tra i quali anche Eva Henger. Proprio quest’ultima ha rivelato di essersi operata al seno due volte: una per togliersi delle cisti e l’altra per mettersi ...

Eva Henger - il dramma segreto a Pomeriggio 5 : «Mi hanno operata d'urgenza - me la sono vista brutta» : Eva Henger e l'operazione d'urgenza al seno. L'ex naufraga ha raccontato a Pomeriggio 5 il suo dramma segreto. «Avevo un bozzo sul seno, sentivo dolore e non riuscivo più ad...

Lory Del Santo - un dramma senza fine : "Devin diceva di voler raggiungere Loren - vivevo nel terrore" : Nel salotto di "Domenica Live" insieme al compagno, la soubrette ha rivelato retroscena inquietanti del dramma familiare...

J-Ax - il dramma umano e politico : 'Mi piaceva l'M5s ma questo governo è di ultra destra' : Il dramma di J-Ax . La vita privata, stavolta, non c'entra e i problemi del rapper sono tutti politici: 'La situazione italiana mi preoccupa molto perché questo governo non dovrebbe essere né di ...

Incendio in California - decine di migliaia di persone evacuate : il video della drammatica fuga in auto dalla città in fiamme : migliaia di persone sono fuggite, dopo lo stato di emergenza proclamato dalle autorità della contea Californiana di Butte, a causa di un Incendio che ha investito la città di Paradise. In poche ore, grazie al vento, le fiamme hanno devastato un’area molto estesa (circa 80 chilometri quadrati di terreno). “Questo è un disastro molto pericoloso, procedete alle evacuazioni se vi viene richiesto”, ha twittato il dipartimento per le ...

Vieni da me - Remo Girone : il dramma dietro la malattia : 'I medici mi avevano già dato per morto' : Ospite della puntata di ieri, mercoledì 7 novembre, di Vieni da me è stato Remo Girone . L'attore italiano ha voluto raccontarsi a tutto tondo confessando, tra le altre cose, il duro momento passato ...

dramma Leicester e commenti choc : 'Non poteva capitare alla Juventus?' : Tanti i messaggi di vicinanza alla squadra e alle famiglie delle potenziali vittime , non è ancora stata ufficializzata l'identità delle persone a bordo del velivolo, , il mondo dello sport si è ...

Il dramma di Kabir Bedi : 'Mio figlio mi confessò che voleva suicidarsi' : ' Mio figlio mi ha parlato, mi ha detto penso al suicidio. Io ho provato a dargli speranza, ma lui diceva 'che cosa faccio tutto il giorno? Il cibo non ha sapore, tv e libri non hanno senso per me. ...