Il deficit può scendere | Conte cede all' Ue | nessuna certezza su reddito e

Conte da Juncker : deficit può scendere al 2 - 04%. Di Maio e Salvini freddi : Roma, 13 dic., askanews, - Nella negoziazione con l'Ue per il saldo della manovra 'dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%', ha annunciato il premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il ...

Conte da Juncker : "Il deficit può scendere da 2 - 4% a 2 - 04% - reddito e quota 100 restano" : "Abbiamo anticipato la nostra proposta a Bruxelles", ha detto il premier al termine dell'incontro con Juncker. Il governo cede alle richieste e non si arrocca sul 2,4%, ma Conte assicura: "Rispettiamo gli impegni presi in particolare sulle riforme che hanno maggiore impatto sociale"

La Francia può permettersi di sforare il deficit? Cosa dicono le regole Ue : Un tetto al deficit strutturale , quello al netto delle poste straordinarie e corretto per l'andamento positivo o negativo dell'economia, è allo 0,5% per tutti i Paesi con un rapporto debito Pil ...

Rapporto deficit / pil - ecco perché la Francia può permettersi di sforare e l'Italia no : A partire dal tono dell'economia, brillante in Francia e vicino alla recessione in Italia: Parigi viaggia il prossimo anno all'1,6 per cento e noi siamo sotto l'1, come ci attestano tutti i previsori ...

Manovra in deficit - perché la Francia può «sforare» e l’Italia no : La Commissione Ue è accusata di usare due pesi e due misure, ma in realtà Parigi, comunque censurata, si è mossa finora nella direzione giusta sul deficit strutturale, anche se in misura non sufficiente, mentre Roma va «a marcia indietro»...

Francia può sforare il 3% di deficit - Italia pronta a battere i pugni ai tavoli Ue : Reddito di Cittadinanza e Quota 100: il Movimento Cinque Stelle e la Lega non intendono indietreggiare. Le due misure rappresentano i capisaldi del contratto che lega le due forze politiche e nulla sembra poter impedire la loro intenzione di metterle in atto già a partire dal 2019. Neanche le minacce di procedura d'infrazione da parte dell'Europa serviranno a dissuadere Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anime del governo presieduto da Giuseppe ...

Tria : "Il deficit si può tagliare - ma è scelta politica" : 'Ormai siamo arrivati', ha spiegato il ministro dell'Economia al Welfare Italia Forum 2018 al Centro studi americani, 'Entro la giornata si arriverà a determinare quale siano i possibili saldi e poi ...

Conte spinge Salvini e Di Maio a trattare con Bruxelles E il deficit può scendere al 2% Restano da trovare 8 miliardi : Il presidente del Consiglio pronto ad arrivare al 2% di deficit. E ottiene dai due vicepremier Salvini e Di Maio una nota di sostegno

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare nella manovra : Il premier Conte: eventuali risorse recuperate andranno su investimenti. Il portavoce della Commissione Ue: «Preferiamo attenerci ai fatti, non alle dichiarazioni». Questa sera vertice a Palazzo Chigi per decidere le prossime mosse...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare nella manovra : Risorse che dovrebbero andare a finanziare quello che, stando alle indicazioni fornite dal ministro dell'Economia Tria, dovrebbe essere il vero motore della ripresa dell'economia italiana: gli ...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare : Risorse che dovrebbero andare a finanziare quello che, stando alle indicazioni fornite dal ministro dell'Economia Tria, dovrebbe essere il vero motore della ripresa dell'economia italiana: gli ...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare : Il premier Conte: eventuali risorse recuperate andranno su investimenti. Il portavoce della Commissione Ue: «Preferiamo attenerci ai fatti, non alle dichiarazioni». Questa sera vertice a Palazzo Chigi per decidere le prossime mosse...

Ora il governo dice che il deficit si può abbassare : Il primo a parlarne è stato il ministro Matteo Salvini, che in un'intervista domenica ha detto che «non è un problema di decimali»