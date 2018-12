Il cuore per lo sport a Scicli

Luca Cardillo è tornato in Italia : “Speravo con tutto il cuore di potermi operare. Grazie” : "Mi hanno consigliato di tornare a casa per cominciare una chemioterapia a compresse che dovrebbe sistemare la situazione a livello polmonare e consentirmi in seguito l'operazione", queste le parole di Luca Cardillo, affetto da tumore maligno alla gamba destra e da metastasi polmonari. Adesso, che è rientrato in Italia, dopo essere stato negli USA, ha inviato un video-messaggio.Continua a leggere

Nessun ritorno di fiamma con Iannone - l’amico di Belen conferma : “il cuore della Rodriguez non batte per Andrea” : “Il cuore di Belen Rodriguez non batte più per Iannone”: così Gabriele Parpiglia smentisce su Instagram le voci di gossip che avrebbero voluto il pilota di nuovo accanto all’argentina Sono stati avvistati insieme in più di un’occasione (vedi QUI e QUI), ma pare che tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sia finita davvero. Nessun ritorno di fiamma, né tira e molla tra il pilota di MotoGp e la showgirl, che dopo una ...

Pericolo carne rossa : individuata la sostanza che mette in pericolo il cuore : Il consumo eccessivo di carne rossa è dannoso per il cuore perché causa l’aumento di concentrazione di una sostanza pericolosa chiamata TMAO. A questa conclusione è giunta una nuova ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sull’European Heart Journal, che si basa su un esperimento condotto con un gruppo di volontari presso la Cleveland Clinic. Lo studio è partito da anni di ricerca diretta da Stanley Hazen durante la quale è ...

Cristiano Ronaldo a cuore aperto : la scelta della Juventus ed il dramma della morte del padre : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo passaggio alla Juventus che ha sconvolto il calciomercato estivo, una scelta azzeccata a detta del portoghese Cristiano Ronaldo si è lasciato andare ad una lunga intervista nella quale ha toccato diversi argomenti relativi alla sua carriera, ma anche alla vita privata. CR7 ha dapprima lanciato una sfida al collega Leo Messi, poi ai microfoni di Tuttosport ha spiegato la scelta di approdare alla ...

Gabriel Garko a cuore aperto a Domenica In - ma un gesto indigna il pubblico : Gabriel Garko a Domenica In racconta la sua lotta: l’aiuto ricevuto dallo psicologo Gabriel Garko si apre a Domenica In attraverso un’intervista con Mara Venier. Il noto attore italiano decide di lasciarsi andare e di parlare un po’ di tutto. In particolare, la conduttrice inizia a parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo. Nove […] L'articolo Gabriel Garko a cuore aperto a Domenica In, ma un gesto indigna il ...

“Ho visto ragazzi coperti da lenzuolo - ho il cuore spezzato” : “Tragedia che ci ha colpito a tutti, quando si vedono giovani fuori da una discoteca coperti da un lenzuolo bianco è difficile da dimenticare, ho il cuore spezzato“. Lo ha detto il Questore di Ancona Oreste Capocasa ai microfoni di E’Tv Marche fuori dal locale Lanterna azzurra di Corinaldo, dove nella notte sono morte 6 persone L'articolo “Ho visto ragazzi coperti da lenzuolo, ho il cuore spezzato” proviene da Il ...

Fabrizio Corona/ Il suo libro è un capolavoro : 'La verità su tutti i personaggi della mia vita e sul mio cuore' - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona, il suo libro è un capolavoro, l'annuncio sui social dell'uscit a gennaio:'La verità su tutti i personaggi della mia vita e sul mio cuore'

Mamma disperata : ”Aiutatemi a trovare un cuore nuovo per la mia piccola Rori” : Accade negli Stati Uniti, nel Kentucky, Jennifer Shane, Mamma di una bambina di sedici mesi di nome Aurora, che tutti chiamano “Rori”, ha creato una pagina Facebook, che si chiama “Hope For Rori”, per coinvolgere le persone, con l’obiettivo di trovare un cuore sano per sua figlia. Rori, attualmente, alloggia al Norton Children’s Hospital, noto ospedale pediatrico di Louisville, nel Kentucky, dove la famiglia ...

Il cuore grande di Totti : al Bambin Gesù per costruire un nuovo ospedale : Francesco Totti commuove ancora una volta tutti, mostrando il suo grande cuore. L’ex calciatore e capitano della Roma ha visitato, a sorpresa, l’ospedale Bambin Gesù. Il marito di Ilary Blasi ha visitato i reparti di Cardiologia, Rianimazione e Anestesia, conoscendo i piccoli pazienti che si trovano nel nosocomio pediatrico. Si è intrattenuto per diverso tempo nella ludoteca, giocando e chiacchierando con i Bambini. Al suo ingresso, ...

La 'posta del cuore' - un modo per attaccare la Chiesa : In molte regioni del mondo la persecuzione è violenta e sta provocando più martiri che in qualsiasi altra epoca della storia, come ha sottolineato Papa Francesco. Non sempre l'attacco alla Chiesa è ...