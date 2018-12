Il biglietto aereo? Lo comprate on line anche grazie a questa signora | genio del computer

vanityfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Si chiamava Evelyn Berezin, è morta a 93 anni e tutti dovrebbero ringraziarla perché è per merito suo che non spingiamo più i pesanti tasti della macchina da scrivere, ma ci appare sullo schermo delquello che digitiamo sulla tastiera. Adonna, di cui la maggior parte del mondo non conosce il nome, va il merito di aver ideato e realizzato il primo elaboratore di testiizzato della storia.La sua storia è stata raccontata dal New York Times qualche giorno fa, dopo la morte confermata da un nipote.Nessuno di quanti sono davanti a un pc in questo momento sa probabilmente che il programma di videoscrittura che usa deriva da Data Secretary, creato da Evelyn. Non pensate a un pc portatile, come tutti i primi esemplari aveva dimensioni considerevoli. Era grande come un frigorifero e non aveva nelo schermo, ma era collegato a tastiera e stampante. Evelyn ...