Guerra delle spie | il Cremlino espelle militare slovacco 

La Guerra delle Borse : perché banche e broker si fanno il listino in casa : Da metà anno a inizio ottobre 2018, il numero delle “Borse” delle banche è aumentato del 28%. In particolare si è passati da 109 a ben 140 «Is». Nel 2010, anno che può considerarsi significativo rispetto al consolidamento degli effetti della precedente direttiva Mifid1, gli «Internalizzatori sistematici» erano solamente 32. Insomma: nel giro di 8 anni, anche grazie all’ultima accelerazione, sono più che quadruplicati ...

La Guerra mondiale delle tecnologie : Roma. Fino a oggi, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è stata una questione di annunci, conferenze stampa, tweet presidenziali, retroscena sui giornali. Ma con l’annuncio dell’arresto di Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria di Huawei e figlia del gran fondatore dell’azienda, la guerra è

Huawei - arrestata su richiesta Usa la direttrice finanziaria - figlia del capo - | La Guerra delle spie e la furia di Pechino : «Attaccati a ... : Lei, 21 anni, studia Scienza dei computer a Harvard. Uscendo per la prima volta dal grande riserbo di famiglia, il fondatore proprio in questi giorni aveva fatto debuttare in società Annabel al Bal ...

Francia e Italia vanno alla Guerra delle barche : Parigi accusa: 'Concorrenza sleale sulla tassazione del carburante'. Bruxelles chiede spiegazioni, ma per gli operatori 'è tutto regolare' Il caso Tanto sono arrabbiati, i francesi, che hanno chiamato ...

Legnano - la "Guerra" delle pensiline : Legnano , Milano, , 19 novembre 2018 - pensiline nuove da una parte, pensiline vecchie e distrutte dall'altra. A Legnano vecchio e nuovo vanno a braccetto, ma senza un senso logico, almeno per quanto ...

Lucca - le scuole riflettono sulla Grande Guerra e sulla forza delle donne : Non è mai facile parlare di Guerra, non è mai facile sfogliare tra le pieghe della storia e tirare fuori le pagine più cruente scritte e vissute dall’umanità, eppure abbiamo il dovere di ricordare, soprattutto ai più giovani, che quel che è stato non va cancellato, ma rivissuto, raccontato, spiegato per prendere coscienza dell’aberrazione di certi crimini e del coraggio di chi ha provato a controbatterli con le armi della parola e della ...

Con "In Guerra" la Francia riscopre il cinema delle lotte operaie : A Cannes, dove era in concorso, ha incassato 18 minuti di applausi filati. E ha fatto il record di applausi anche PRIMA della proiezione, 'al buio', sulla fiducia. Non solo perché Stéphane Brizé è uno dei più dotati, coraggiosi e sensibili talenti del cinema di oggi, vedere per credere il suo magico "Une vie", da Maupassant, se per caso vi è sfuggito. Anche perché "In guerra"("En guerre"in ...

Le foto delle celebrazioni per l’anniversario della fine della Prima Guerra mondiale a Parigi : C'erano un po' tutti, da Trump a Trudeau passando per Mattarella: una raccolta di facce solenni e strette di mano

Guerra delle banane a Civitavecchia : mancano i frigo e Chiquita va a Livorno. Portuali in sciopero : Al porto di Civitavecchia è scontro da parecchi giorni per uno scarico di banane proveniente dalla Chiquita. L'autorità portuale ha deciso che quella merce deve attraccare assolutamente alla banchina ...

Roma - la Guerra delle case vendute : i 5Stelle studiano la sanatoria : Luciano Vattilana è un funzionario della Città metropolitana (ex Provincia) di Roma, ha 54 anni, una moglie che lavora in banca e cinque figli, di cui due all’università. Nel 2010 ha venduto l’appartamento in cui viveva a Vigne Nuove, periferia nord per comprare una casa più grande ai Castelli Romani. Qualche settimana fa un giudice civile l’ha condannato a restituire 115 mila euro, più gli interessi e le spese che in totale fa quasi 150 ...

Trump salva l'Italia nella Guerra delle sanzioni tra Usa e Iran. Ma l'esenzione per Roma non sarà a costo zero : Alla fine, l'Italia c'è. È nel "G8" degli 8 Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Ad annunciarlo sono il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin. La Grecia è l'unico altro Paese europeo momentaneamente esentato. ...

4 novembre - Mattarella : “L’amor di patria non è estremismo nazionalista. La Guerra sancì il fallimento delle classi dirigenti” : “L’amor di patria non coincide con l’estremismo nazionalista. L’amor di patria oggi è inscindibile con i principi della nostra Costituzione, che ne sono il prodotto e il compimento”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista al Corriere della Sera il giorno del centenario della Grande guerra. Parole che mettono in guardia dalle possibili derive ...

Maltempo. Distrutti i boschi dell’Altopiano delle Alpi - 300 mila alberi caduti : “Come in Guerra” : I boschi tra Veneto e Trentino Alto Adige sono stati letteralmente spazzati via. Le immagini sono scioccati: una immensa distesa di alberi schiantatisi a terra o spezzati nell'altopiano di Asiago, il 10% del patrimonio boschivo. "Non è rimasto più niente".Continua a leggere

Gallese : Convegno e presentazione volume 'Il ruolo delle Ferrovie nella prima Guerra mondiale' : Occorre tornare al futuro del trasporto ferroviario riaprendo le Ferrovie dismesse e abbandonate da una politica disastrosa per la salute della gente, antieconomica e distruttiva dell'ambiente. ...