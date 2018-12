Grandi opere | i 5 stelle si accorgono che non si può più dire no

Milano : Confartigianato in piazza per il sì alle Grandi opere : Sono a favore della Tav della Pedemontana, ma anche alla banda larga. I piccoli imprenditori lombardi, chiedono le infrastrutture e i nuovi investimenti -

“Facciamo un referendum sulle Grandi opere per mandare a casa il ministro Toninelli” : Il governatore della Liguria Giovanni Toti lancia la sfida al ministro pentastellato Danilo Toninelli: "Facciamo un referendum. Ma mettiamoci la faccia: se i cittadini diranno di sì alle grandi opere, tu metti una parte dei soldi dedicati al reddito di cittadinanza nei cantieri per accelerare i lavori e ti dimetti. Al contrario, se i cittadini voteranno per fermare i lavori, mi dimetto io seduta stante".Continua a leggere

Grandi opere - Toti sfida Toninelli : 'Facciamo un referendum - se perdi vai a casa' : 'Facciamo un referendum su Gronda, Terzo Valico e altri cantieri che tieni bloccati nella tua penna con supponenza. Ma mettiamoci la faccia: se i cittadini diranno di sì alle Grandi opere, tu metti ...

Toti : 'Facciamo un referendum sulle Grandi opere - Se Toninelli perde - a casa' : "Facciamo un referendum su Gronda, Terzo Valico e altri cantieri che tieni bloccati nella tua penna con supponenza". Lo scrive su Fb il governatore della Liguria Giovanni Toti , rispondendo al ...

Il sottosegretario Armando Siri : 'Grandi opere - basta ritardi - decida la gente' : ... sottosegretario alle Infrastrutture e consigliere economico di Matteo Salvini, chiede di accelerare i tempi, rompendo l'impasse che circonda due temi fondamentali per il rilancio dell'economia, cioè ...

[Il retroscena] Salvini spiazza Di Maio su pensioni d'oro e Grandi opere e prema sulla crepa dei 5 Stelle : ...gìà con incarichi di governo ma anche parecchi dei 330 parlamentari 5 Stelle eletti il 4 marzo - e ala orotodossa è stata aperta proprio in queste ore da Beppe Grillo tornato a parlare di politica ...

In marcia contro le Grandi opere e per la giustizia climatica : Un'iniziativa lanciata in tante città del mondo in concomitanza alla COP 24, quest'anno in Polonia, la cui inadeguatezza è stata ampiamente provata e a cui si è voluta contrapporre l'urgenza di agire ...

Salvini incontra le imprese : «Qui per ascoltare e cambiare quel che si potrà». Nodo Grandi opere : Salvini ha auspicato che rinnovino le stesse richieste, come segnale forte delle priorità del mondo produttivo. A partire dalla rilevanza degli investimenti infrastrutturali.

Salvini incontra le imprese : «Qui per ascoltare e cambiare quel che si potrà». Nodo Grandi opere : Al Viminale i «caffè» promessi da Matteo Salvini sono stati serviti. E per la prima ora di incontro con gli imprenditori il vicepremier leghista, affiancato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, si è limitato a riempire quattro pagine fitte di appunti. «Qui c’è materiale per le prossime tre manovre», ha scherzato. Boccia il primo a intervenire: «Infrastrutture irrinunciabili per la crescita»... ...

Tap - in mille manifestano in Salento : "No a tutte le Grandi opere inutili" : Il sit in si svolge in contemporanea con quelli organizzati in altre città d'Italia contro le grandi opere e in difesa del pianeta

Grandi opere al palo : fermi o in bilico 27 progetti da 24 miliardi : L'Ance calcola l'effetto che produrrebbe uno sblocco di tutte le opere ferme: impatto sull'economia , compreso l'indotto, per 86 miliardi e 380mila posti di lavoro. L'altro argomento che usa l'Ance ...

A P. Chigi gli imprenditori sì-Tav. 'Su Grandi opere tavolo permanente' : L'incontro dopo la lettera inviata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli e dalla sua omologa francese, che di fatto congela la linea ad alta velocità Torino-Lione -