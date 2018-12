Giuliano Cazzola | ' Governo di pagliacci | dissero che avrebbero spezzato le reni all' Ue'

Blastingnews

: L'astio persecutorio di Salvini nei confronti degli stranieri - rizzina2005 : L'astio persecutorio di Salvini nei confronti degli stranieri - Miti_Vigliero : L'astio persecutorio di Salvini nei confronti degli stranieri - MiyakeEau : L'astio persecutorio di Salvini nei confronti degli stranieri -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L'ex parlamentare ed economista, esperto di previdenza e strenuo difensore della Riforma Fornero, è intervenuto a ''Radio Radicale'' per esprimere il proprio parere sull'attuazione della quota 100. Stando alle ultime indiscrezioni, quest'ultima sarà soltanto una misura sperimentale prevista per i prossimi tre anni.In collegamento telefonico con Sonia Martina, l'ex parlamentare del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano ha dichiarato: "Guardi, se diventa una misura sperimentale, la quota 100 si candida ad essere una sorta di esodo di esuberati di massa. Che poi sia una misura sperimentale, è una cosa che non sta in piedi. Non si capisce poi gli altri che vengono dopo che fine faranno. Non c'è dubbio che l'elettorato è concentrato al Nord, nelle regioni settentrionali, e quindi è un elettorato della Lega. Perché sicuramente nel Mezzogiorno nessuno ha le condizioni, in ...