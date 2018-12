Antonio Megalizzi - il Giornalista Italiano ferito a Strasburgo. Borghezio : ”Condizioni irreversibili” : Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo, è in condizioni gravi. Il ragazzo trentino, 29 anni, è stato raggiunto alla testa da un colpo di proiettile esploso da Chérif Chekatt nell’attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì 11 dicembre. Il bilancio è stato aggiornato dalla prefettura regione in cui si trova Strasburgo: una terza ...

Attentato Strasburgo - 3 morti. Killer in fuga : “Gridava Allah Akbar. Mirava alla testa”. Grave il Giornalista Italiano ferito – LA DIRETTA : Francia e Germania sono mobilitate per cercare Cherif Chekatt, il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo 3 persone (e non due, come detto dalla prefettura martedì mattina) e ferendone altre 12, sei delle quali in modo Grave. Il procuratore di Parigi, confermando che il Killer ha urlato “allah Akbar”, ha spiegato che ci sono ...

Strasburgo - Giornalista Italiano in coma : 15.46 "Antonio è in coma, è gravissimo". Così Danilo Moresco, padre di Luana, la fidanzata del giornalista 28enne radiofonico di Trento colpito da un proiettile alla testa ieri a Strasburgo. Antonio Megalizzi "non si può operare per la posizione del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale". I genitori, Domenico e Annamaria, la sorella Federica e la fidanzata Luana, sono subito partiti in macchina ...

