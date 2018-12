Gilet gialli | manifestante investito e ucciso ad Avignone | fermato camionista È la sesta

Gilet gialli - muore un ragazzo travolto da un camion : "Dopo Strasburgo fermatevi!" : L'appello del portavoce del governo ai Gilet gialli: "Ragionevole non manifestare". Ad Avignone muore giovane manifestante...

Parigi chiede ai Gilet gialli di fermarsi : "Dopo Strasburgo - sarebbe ragionevole non manifestare sabato" : Il Governo francese si appella alla "ragionevolezza" del movimento dei gilet gialli e chiede loro di non manifestare sabato. Allo stato attuale, ha spiegato il portavoce Benjamin Griveaux, il Governo non ha deciso di vietare le manifestazioni programmate per sabato, ma "sarebbe ragionevole, dopo l'attacco di Strasburgo, non manifestare".Il portavoce ha sottolineato che "ora che la loro rabbia è stata espressa, ed è stata ascoltata ...

Gilet gialli - 23enne ucciso da camion : 7.36 Un manifestante 23enne dei 'Gilet gialli' è stato travolto e ucciso da un camion ad Avignone. Lo riferisce il procuratore della città. L'emittente Lci riporta che l'incidente è avvenuto verso mezzanotte nella rotonda di Bonpas, vicino all'uscita dell'autostrada. L'autista del mezzo, un 26enne, è stato fermato dalla polizia ed è attualmente in custodia. Il giovane è la sesta vittima dall'inizio della mobilitazione dei 'Gilet gialli'.

Tra i Gilet gialli avanza la tesi complottista su Strasburgo - dito puntato su Macron : "Comme par hasard", "guarda caso": il pianeta del complottismo parla ovunque la stessa lingua, e anche di fronte alla strage del mercatino di Natale di Strasburgo non si tira indietro. A farsene protagonisti sono i gruppi on line dei gilet gialli, la cui tesi è che il governo avrebbe "organizzato tutto" per evitare il quinto sabato consecutivo di proteste in Francia.Le sfumature spaziano dall'accusa di "attentato organizzato dai servizi ...

Turchia : leader nazionalista Bahceli - chi tenterà di emulare 'Gilet gialli' pagherà caro prezzo : Il leader nazionalista ha parlato anche dei temi della politica interna, auspicando una prosecuzione dell'alleanza con il Partito giustizia e sviluppo , Akp, del presidente Recep Tayyip Erdogan in ...

Ligue 1 - altri tre match rinviati a causa delle proteste dei “Gilet gialli” : I cosiddetti “gilet gialli” stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, altre tre gare di Ligue 1 sono state rinviate Sono state rinviate a data da destinarsi tre partite della Ligue 1 che si sarebbero dovute giocare tra venerdì e sabato di questa settimana. Si tratta di Nantes-Montpellier, Nizza-Saint-Etienne e Caen-Toulouse, match validi per il 18esimo turno del massimo campionato transalpino. Secondo quanto reso noto dalla ...

In Egitto è stata bloccata la vendita dei giubbetti catarifrangenti – quelli dei “Gilet gialli” – per ragioni di sicurezza : Martedì il procuratore generale egiziano ha ordinato l’arresto dell’avvocato per i diritti umani Mohamed Ramadan, dopo che aveva pubblicato una sua foto con addosso un giubbetto catarifrangente giallo, come gesto di solidarietà verso i “gilet gialli” francesi. Ramadan è stato

Attentato di Strasburgo - Gilet gialli e complottismo : “Hanno inscenato tutto - ecco le prove” : Secondo gli esponenti del movimento che da settimane sta inscenando proteste e manifestazioni in tutta la Francia, dietro all'Attentato di Strasburgo ci sarebbe la regia del Governo e del Presidente Macron per distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica francese dai disordini sociali delle ultime settimane.Continua a leggere

Strasburgo - arriva la teoria del complotto dei Gilet gialli : Un complotto , probabilmente ordito per distogliere l'attenzione dalla rivolta che ha incendiato la Francia nelle ultime settimane. È la tesi dei Gilet gialli che accusano il presidente Emmanuel ...

Gilet gialli - protesta e business : i fornitori dei giubbotti fanno affari d'oro : Valgono pochi euro quei giubbottini per l'emergenza da tenere in auto in caso di incidente, diventati la divisa d'ordinanza dei Gilet gialli. Ma anche su quei pochi euro il business la fa da padrone. ...