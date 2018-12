Ftse Mib chiude a +0 | 54% | male Saipem

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 96% : Roma, 13 dic., askanews, - Piazza Affari apre in rialzo . L' Ftse Mib guadagna lo 0,96%, a 19.127 punti.

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 18.710. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Ribasso per il derivato italiano , che chiude la seduta con una flessione dello 0,77%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.

Avvio in netto ribasso per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 86% : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in deciso ribasso per Piazza Affari. L'Ftse Mib ha aperto gli scambi con un calo dello 0,86%, a 18.581 punti.