Francia | rugbista 19enne muore dopo un placcaggio | frattura di una vertebra cervicale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Si chiamava Nicolas Chauvin, aveva 19 anni ed era una giovane promessa del rugby francese. Militava nella squadra Stade Francais nel ruolo di terza linea. Purtroppo, quattro giorni fa, in seguito ad un violentosubito da un avversario, il giovane atleta ha riportato una grave lesione spinale e un conseguente arresto cardiaco e, tra le cause del decesso, ci sarebbe anche l'anossia cerebrale, come si apprende dal comunicato ufficiale diramato dalla sua squadra in queste ore.Ilè morto all'ospedale di Bègles, dove era stato ricoverato subitol'incidente verificatosi mentre si disputava il match tra lo Stade Francais e il Bordeaux-Bègles....