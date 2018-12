Fortnite | in America è il titolo più cercato su Google

eurogamer

(Di giovedì 13 dicembre 2018)si è confermato come ilpiùsuin, lo annunciaTrends nella sua classifica annuale. In seconda posizione troviamo Red Dead Redemption 2 seguito a ruota dal controverso Fallout 76.Come riporta GamesIndusty, nella classifica troviamo anche Kingdom Come: Deliverance, come sicuramente ricorderete è stato apprezzato più di Fallout 76, tuttavia è anche stato al centro di alcune polemiche riguardo l'assenza di persone di colore e della scarsa importanza delle donne nella Boemia del quindicesimo secolo. Chiude il cerchio Zombs Royale,pensato per dispositivi mobile, si ispira ae PUBG.Prima di lasciarvi vi riportiamo la classifica completa: