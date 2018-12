Fino al 10 marzo 2019 la mostra Arte e Collezionismo Cinque secoli di pittura

I Comuni iblei conferiranno a Cava dei modicani Fino al 31 marzo : Ordinanza di proroga di funzionamento dell'impianto di trattamento biologico a Cava dei modicani da parte del Commissario ex Provincia, Piazza

Brexit - e ora che succede? Tutti i passaggi Fino al 29 marzo : A pochi mesi dal via al divorzio tra Londra e l’Ue, il governo May è appeso a una serie di scadenze. Gli scenari vanno da un’approvazione pacifica (o quasi) del Parlamento allo spettro di nuove elezioni. Ecco cosa aspettarsi, punto per punto...

Roma : da domani Fino a 10 marzo al Maxxi prima mostra Zerocalcare : Roma – Poster, disegni e libri esposti fino al 10 marzo 2019 Si intitola ‘Scavare fossati – nutrire coccodrilli’ la prima mostra personale di Zerocalcare, uno dei piu’ importanti fumettisti italiani, che si aprira’ domani al Maxxi di Roma. Da sempre legato alla scena underground, esempio di una generazione cresciuta tra precariato e web, tra G8 di Genova e serie tv, Zercocalcare e’ diventato un caso ...

Banche : Mef proroga Gacs Fino a marzo : ANSA, - ROMA, 5 NOV - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha prorogato, come da attese, la garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza , Gacs, per sei mesi fino al marzo 2019. Il provvedimento, preannunciato dal ...

Roma : prorogata Fino al 6 marzo l'ordinanza antialcol : E' stata prorogata fino al 6 marzo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi che limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali. Una misura volta a contrastare i fenomeni di ...