Final Fantasy XV Multiplayer | Comrades arriva sul mercato in versione standalone

Con Immortal Flame Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius : Dopo Ariana Grande, Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius, il videogame per smartphone di casa Square Enix. La novità sarà disponibile dal 12 dicembre, e per l'occasione la cantante ha pubblicato il trailer della canzone Immortal Flame nel quale si trasforma, appunto, in un personaggio da videogioco. Tuttavia Katy Perry non è nuova al mondo del gaming: già nel 2012 era stata inserita in un expansion pack di The Sims ...

Final Fantasy XIII Trilogy - recensione : Pur rimanendo distante anni luce dal disastro che fu Final Fantasy XIV prima dell'uscita di A Realm Reborn, Final Fantasy XIII è stato un gioco molto discusso ai tempi della sua uscita e che tutt'ora regala infinite diatribe più o meno accese, sia dentro che fuori il web.Il primo titolo di quella che sarebbe diventata in futuro una trilogia porta sulle spalle il peso di un cambiamento strutturale avviato fin dai tempi di Final Fantasy X, ma che ...

Square Enix ritirerà nelle prossime settimane Final Fantasy e Kingdom Hearts per mobile in Belgio : Square Enix sta ritirando un trio di titoli dal Belgio, dopo che la nazione europea ha approvato la legislazione sulle loot box all'inizio di quest'anno.Secondo The Guardian, Square Enix sta rimuovendo tre giochi mobile gratuiti dal paese: Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Motivo per la loro rimozione le leggi in vigore in Belgio. GamesIndustry.biz afferma che Mobius Final Fantasy sarà ritirato il ...

World of Final Fantasy Maxima (Switch) - recensione : I tempi non sono certo tra i più rosei per Square Enix, se raffrontati al suo passato. I gloriosi fasti di un tempo sembrano aver abbandonato il colosso giapponese e tra progetti non proprio esaltanti e sviluppi alquanto travagliati, pare che l'estro creativo dei maestri di JRPG si sia leggermente incrinato. Spesso, tuttavia, per il grande pubblico contanto poco nel computo totale l'importanza e il valore di progetti minori, che per ragioni ...

Final Fantasy 14 Online : scopriamo di più sul Blue Mage e l'aggiornamento 4.5 : Se siete fan di Final Fantasy 14 Online probabilmente saprete che per gli inizi del 2019 è attesa la patch 4.5 intitolata "A Requiem for Heroes", la quale sarà introdotta in gioco divisa in due parti e porterà una serie di novità tra cui il nuovo mestiere Blue Mage.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli in merito su quanto ci aspetta con questo atteso aggiornamento:Read more…

Final Fantasy 13 su Xbox One X : secondo Digital Foundry è un "capolavoro di retrocompatibilità" : Come sicuramente saprete il Digital Foundry fa molto spesso le pulci a titoli e a particolari versioni cercando di sottolineare ogni singolo difetto per proporre un'analisi il più possibile completa. La severità è in un certo senso inevitabile ma in certi casi ci troviamo di fronte a delle analisi che non fanno altro che tessere le lodi del lavoro degli sviluppatori.Questo è il caso della versione Xbox One X di Final Fantasy 13, una versione che ...

Final Fantasy 14 : diamo il benvenuto alla terza espansione Shadowbringers : In occasione del fan-festival di Final Fantasy 14 tenutosi ieri, Square Enix ha annunciato la terza espansione per il suo popolare MMORPG, stiamo parlando di Final Fantasy 14 naturalmente.Come riporta Rockpapershotgun c'è molta carne al fuco, in quest'espansione. Avremo una serie di nuove classi, una nuova razza giocabile (si parla moltissimo delle Viera, le amazzoni dalle orecchie da coniglio che abbiamo avuto di conoscere con Fran in FFXII), ...

Nomura rassicura i fan : lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake sta procedendo bene : In occasione di un'intervista con Famutsu, Nomura ha rassicurato tutti gli appassionati della fortunata saga Square Enix che lo sviluppo dell'atteso Remake del settimo capitolo sta procedendo bene, riporta Siliconera.Come possiamo vedere infatti, quando Famitsu ha chiesto a Nomura se aveva qualcosa da dire, egli ha dichiarato: "C'è stata della disinformazione sul Remake di Final Fantasy 7 in alcune parti della rete, quindi ho voluto ritoccare un ...

Final Fantasy 15 a quota 8.4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo : Final Fantasy 15 è stato lanciato il 29 novembre 2016 per PS4 e Xbox One. Successivamente è stato portato su PC dove è stato pubblicato nel marzo 2018. Questo lancio è avvenuto insieme alla Royal Edition che includeva nuovi contenuti per il gioco.Come riporta Gearnuke, il numero delle vendite aggiornato di Final Fantasy 15, ora a quota 8.4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, lo rende il terzo gioco più venduto in assoluto dietro a ...

Final Fantasy XV festeggia il secondo anniversario con nuovi contenuti : Square Enix festeggia oggi il secondo anniversario del pluripremiato Final Fantasy XV con nuovi contenuti e un’anteprima del DLC Final Fantasy XV: EPISODE ARDYN. Sono previsti un evento speciale in collaborazione con Final Fantasy XIV Online e una nuova edizione standalone di Final Fantasy XV MULTIPLAYER: COMRADES. Nuovo aggiornamento per Final Fantasy XV In arrivo a marzo 2019, EPISODE ARDYN offre ai giocatori l’opportunità ...

Final Fantasy 15 Multiplayer : Comrades è in arrivo il prossimo mese in versione standalone : Durante lo streaming dedicato a Final Fantasy 15, Square Enix ha annunciato che la versione standalone di Final Fantasy 15 Multiplayer: Comrades verrà lanciata il 12 dicembre per PC, PS4 e Xbox One. Come riporta Dualshockers, i giocatori che possiedono già il DLC tramite il pass stagionale di Final Fantasy XV riceveranno la versione standalone gratuitamente. Una volta attivata, la modalità all'interno del gioco Final Fantasy XV non sarà più ...

Final Fantasy 15 : Episode Ardyn si mostra in un trailer : Durante lo streaming dedicato a Final Fantasy 15 di Square Enix, è stato mostrato un nuovo trailer per Episode Ardyn.Come segnala Dualshockers, un film animato chiamato Final Fantasy XV Episode Ardyn - Prologue verrà lanciato prima che il DLC diventi disponibile. Episode Ardyn fornirà ai giocatori più background sull'antagonista del gioco.Mentre Ardyn usa quello che sembra essere lo stesso potere di Noctis, si muove in un modo molto più ...