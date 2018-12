Fenerbahce-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Eurolega basket 2019 - Fenerbahce-Olimpia Milano : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Domani, giovedì 13 dicembre, l’Olimpia Milano tornerà in campo per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione e dopo tre sconfitte consecutive dovrà affrontare in trasferta il Fenerbahce Istanbul. Partita complessa per Mike James e compagni, che sono ancora in zona playoff, ma dovranno ritrovare il successo per non ...