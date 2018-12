Eva Henger confessa il suo dramma a Barbara D' Urso | ' Mi hanno operata d' urgenza | me la

Eva Henger a Pomeriggio Cinque : "Mi sono operata al seno per i noduli - ci sono state complicazioni..." : Eva Henger, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, ha dichiarato di essersela vista brutta durante un'operazione alla quale si è sottoposta per rimuovere dei noduli al seno.La showgirl ungherese ed ex concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato che, a causa di complicanze dovute ad un'intervento precedente, la nuova operazione è ...

U&D - Lucas Peracchi pubblica foto a luci rosse : Eva Henger commenta con ironia - poi sbotta : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne e attualmente tra i tutor della squadra di Detto Fatto in onda su Raidue, e Mercedesz Hengher, figlia dell'ex attrice a luci rosse Eva. In questi giorni i due fidanzati si sono concessi una vacanza-relax alle Maldive, come testimoniano le tantissime foto e le stories che hanno postato sui loro account ufficiali. In particolar modo, abbiamo visto che Lucas ...

Eva Henger contro Monte : accordi segreti per le nomination al GF Vip? : Eva Henger ancora contro Francesco Monte : dopo il famoso canna-gete dell' Isola dei Famosi , che li ha visti coinvolti in prima persona, l'attrice ha lanciato un'altra bomba che vede come bersaglio ...

GF Vip - Eva Henger smaschera gli accordi segreti delle agenzie e dei concorrenti : Eva Henger torna a parlare del Grande Fratello Vip 3 e in particolar modo di Francesco Monte e di quelli che sarebbero gli accordi segreti tra le agenzie e i concorrenti che prendono parte ad un reality show. Nel dettaglio, la Henger ha parlato della sua esperienza all'Isola dei famosi e in generale di quella che sta vivendo anche in queste settimane Monte al Gf Vip, definendolo un ragazzo furbo e scaltro, che conosce molto bene le strategie dei ...

Pechino Express 2019 : nel cast Eva Henger e Raffaello Tonon? : Eva Henger e Raffaello Tonon approdano a Pechino Express 8? Ieri sera è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di questa edizione di Pechino Express. E a trionfare, a dispetto di ogni pronostico, è stata la coppia delle Signore della Tv composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Le due donne hanno infatti battuto sul fotofinish la coppia degli Scoppiati, che non hanno potuto far altro che congratularsi con loro. Una vittoria ...

Eva Henger in ospedale / Intervento d'urgenza al seno - Massimiliano Caroletti : 'Ce la siamo vista brutta' - IlSussidiario.net : Eva Henger operata d'urgenza al seno. Massimiliano Caroletti, sui social, fa sapere com'è andata: 'Ce la siamo vista brutta'