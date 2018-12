Europee | Berlusconi | “Probabile mia candidatura Miei delfini? Rivelati sardine” E su

Berlusconi è pronto a candidarsi alle Europee : Antonio Megalizzi è in condizioni gravissime. Il giornalista radiofonico originario di Trento si trova in coma, dopo essere stato ferito alla testa nell’attentato di Strasburgo. “Il proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio e per questo i medici non se la sentono di operarlo”, ha detto il padr

Silvio Berlusconi pronto a candidarsi alle elezioni Europee : “Mi presenterò in tutti i collegi” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra essere pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee: "È molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime europee. In tutti i collegi, magari seguito da una donna", afferma sostenendo che la sua discesa in campo porterebbe tra il 3% e l'8% in più.Continua a leggere

Europee - Berlusconi : "Probabile che accetti di candidarmi" : "C'è una forte pressione per la mia candidatura alle Europee. E' molto probabile che alla fine accetti". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma. "...

Berlusconi : “Il governo cadrà per abbandono di alcuni esponenti M5s. Probabile mia candidatura alle Europee” : Vede “la concreta possibilità di una caduta di questo governo” per “l’abbandono di vari esponenti dei Cinque Stelle“. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“. Definisce come “molto Probabile” la sua candidatura alle Europee nega di non aver mai scelto un delfino “ma ogni volta che si sono presentati si sono rivelati tutti sardine”. È un Silvio ...

Europee - strategia di Fi. Berlusconi sarà nel logo : Il simbolo di Forza Italia alle elezioni Europee cambierà, avrà qualcosa in più (le sigle L'Altra Italia e Ppe) per rappresentare l'allargamento ad altri movimenti. Ci sarà il nome di Silvio Berlusconi, e il vicepresidente azzurro Antonio Tajani, che guida l'Europarlamento, si augura che il leader si candidi, venga eletto e partecipi alle sedute a Bruxelles "come quando fu eurodeputato in passato".Il Cavaliere ancora non ha sciolto la riserva ma ...

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'Manovra senza contenuti - mai vista una cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

Silvio Berlusconi - la svolta : alle Europee senza il simbolo di Forza Italia e senza il suo nome : ... altrimenti, potrebbe portare conseguenze molto serie per l' economia Italiana. 'Matteo non è un irresponsabile, penso che abbia recepito il messaggio che gli è arrivato', ha commentato il Cavaliere. ...

Silvio Berlusconi - scissione o sparizione. 'Non capite che se alle Europee...'. Forza Italia - numeri brutali : Tra la scissione e la 'sparizione'. Forza Italia vive momenti drammatici ed è un retroscena del Corriere della Sera a rendere plasticamente il dilemma dei dirigenti azzurri. Di fronte al silenzio di ...

Silvio Berlusconi pronto a lanciare “Altra Italia” per le elezioni Europee : Rumors sempre più insistenti vogliono il Cavaliere pronto a "mettere da parte Forza Italia" per presentare alle Europee una specie di cartello politico, dal nome "Altra Italia". Lui per ora ribadisce che FI non morirà, ma spiega di voler allargare il campo ai moderati e alle nuove forze del civismo.Continua a leggere

Europee - Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme : Europee, Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi: “Molli il M5s o stop a elezioni insieme Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma ...

Europee - Toti : “Weber candidato? Sembra che non vogliamo cambiare. Berlusconi importante - ma ora diventiamo grandi” : Nuovo attacco di Giovanni Toti al proprio partito. Questa volta il governatore ligure critica la scelta di Forza Italia di sostenere il tedesco Manfred Weber come candidato alla presidenza della Commissione per le prossime elezioni Europee: “Siamo proprio sicuri – scrive Toti su Facebook – che il capogruppo del Partito popolare, uomo della Merkel, tra i principali protagonisti di questo governo dell’Europa, rappresenti al ...