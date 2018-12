Europa League | Siviglia e Villarreal al 1° posto Poker Genk | Besiktas fuori

Europa League - Lazio-Eintracht 1-2 : un k.o. che non fa male : In una giornata ad alta tensione per Roma, l'Eintracht passa all'Olimpico contro la Lazio, chiudendo il girone di Europa League a punteggio pieno: record per una formazione tedesca. Così come per la ...

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 - Europa League 2019 : sconfitta indolore per i biancocelesti - i tedeschi si impongono in rimonta : All’Olimpico la Lazio non riesce ad uscire dal momento negativo e viene sconfitta in rimonta 2-1 dall’Eintracht Francoforte nell’ultima sfida della fase a gironi dell’Europa League. Un risultato comunque ininfluente per il cammino dei biancocelesti, che si qualificano ai sedicesimi come secondi in classifica, mentre i tedeschi chiudono a punteggio pieno il Gruppo H. Per la squadra di Inzaghi si tratta però della sesta partita senza vittorie tra ...

Europa League - Eintracht Francoforte ribalta la Lazio : 2-1 all'Olimpico senza dolori : Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 in una gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa league. Le reti al 56' di Correa, al 65' di Gacinovic e al 71' di Haller.

Europa League Lazio-Eintracht 1-2 - il tabellino : ROMA - Vittoria dell' Eintracht Francoforte sulla Lazio nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League. La gara si sblocca nella ripresa, con la rete di Correa . Tra 20' e 26' però l'Eintracht ...

Europa League - Lazio sconfitta dall’Eintracht Francoforte : tra scontri e l’assenza del Var - uno spettacolo poco gradevole : Europa League, la Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte, dominatrice del girone a punteggio pieno: Inzaghi ai sedicesimi con l’amaro in bocca La Lazio ha chiuso il girone di Europa League con una sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, la squadra che ha chiuso il gruppo al primo posto a punteggio pieno. I tedeschi si sono dimostrati schiacciasassi, la Lazio però anche oggi ha messo in mostra qualche lacuna ...

Europa League - Lazio-Eintracht 1-2 : 20.48 All'Olimpico sconfitta ininfluente per la Lazio battuta 2-1 dall'Eintracht. Squadre già qualificate,tedeschi primi, Lazio seconda.L'Eintracht si mostra deciso in avvio e la Lazio sembra preferire il controllo e le ripartenze, poi i biancocelesti si accendono e diventano più propositivi.Al 56' sblocca Correa. Replica al 65' Gacinovic con un gran tiro. Tedeschi pimpanti e al 71' Haller raddoppia. La Lazio accusa il colpo e non riesce a ...

Sorteggio Europa League 2019 - quando si svolge? Data - programma e orario. Come vederlo in tv e streaming : Non solo Lazio, già qualificata matematicamente, e Milan (dovrebbe davvero succedere una catastrofe nel Pireo per perdere la seconda piazza nel girone). Anche Inter e Napoli saranno ai Sedicesimi dell’Europa League 2018-2019 dopo la prematura uscita dalla Champions League: saranno ben trentadue le compagini che andranno a scontrarsi (24 promosse dai gironi e otto retrocesse dalla massima competizione europea). Il Sorteggio si svolgerà ...

Diretta ⚽ Europa League : dentro o fuori Olympiakos e Milan - ultima giornata : dentro o fuori, qualificazione o eliminazione?! Si torna a commentare una gara live dopo Lazio - Milan. L'ultima giornata di Europa League conclude la fase a gironi dove spicca in vetta il Betis Siviglia a 11 punti, il Milan a 10, l'Olympiakos a 7 ed il fanalino di coda Dudelange a 0. Data per scontata la vittoria del Betis e quindi la leadership del girone F, il secondo posto si gioca al Pireo dove al Milan può bastare anche una sconfitta di ...