Europa League | Celtic avanti col brivido Fuori Lipsia e Copenaghen

Olympiacos-Milan 3-1 : rossoneri fuori dall'Europa League : Nella terra degli dei, le tradizioni vanno rispettate. Il Milan in Grecia non ha mai vinto, se non nelle finali e l'adagio si conferma anche in una serata che costa addirittura l'Europa ai rossoneri. ...

Europa League 2018 - tutte le qualificate ai sedicesimi : Giornata conclusiva della fase a gironi dell'Europa League, ultimi verdetti attesi con il quadro delle qualificate finalmente completo. Il Milan ha fallito l'obiettivo sedicesimi, perdendo all'ultima ...

Europa League - le qualificate ai sedicesimi e le fasce del sorteggio : Dopo quella di Champions League, anche la fase a gironi dell’Europa League volge al termine. Lunedì prossimo si terrà il sorteggio a Nyon dove verranno composti gli accoppiamenti validi per i sedicesimi di finale, primo passo della fase ad eliminazione diretta in vista dell’ultimo atto che si disputerà a Baku il 29 maggio. Di seguito le squadre che accederanno al sorteggio già suddivise per fasce. 1a Fascia: Napoli*, Inter*, ...

Europa League 2019 - sorteggio sedicesimi : data - programma - orario e tv. Le possibili avversarie di Inter - Napoli e Lazio : Terminata la fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio, non resta che attendere il sorteggio dei sedicesimi di finale per conoscere quale sarà il futuro delle formazioni italiane coinvolte. Alle 24 formazioni qualificate attraverso i raggruppamenti si sono aggiunte le 8 squadre retrocesse dalla Champions League, per un totale di 32 contendenti che si affronteranno in quattro turni ad eliminazione diretta per raggiungere la ...

Europa League 2019 - tutte le qualificate ai sedicesimi. Le fasce e i possibili accoppiamenti. Presenti Inter - Napoli e Lazio : Con le sfide di questa sera si sono definite le squadre che parteciperanno ai sedicesimi di finale dell’Europa League. Saranno tre le italiane Presenti: Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions League e che andranno in prima fascia nel sorteggio, e la Lazio, che ha chiuso al secondo posto in classifica il girone e sarà quindi in seconda fascia. Il sorteggio che si svolgerà lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 a Nyon decreterà gli accoppiamenti ...

Risultati Europa League : Lipsia eliminato - Zenit e Arsenal ok - Marsiglia horror [GALLERY] : 1/73 AFP/LaPresse ...

Highlights Olympiacos-Milan 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri eliminati dall’Europa League : Il Milan viene sconfitto 3-1 dall’Olympiacos e deve dire subito addio all’Europa League. I Rossoneri vengono eliminati al termine della fase a gironi chiudendo al terzo posto in classifica, scavalcati propri dai greci, che compiono l’impresa e volano ai sedicesimi. Padroni di casa in vantaggio al 60’ con Cisse, poi al 70’ arriva il 2-0 con l’autogol di Zapata, che due minuti dopo si riscatta accorando le distanze, ma all’81’ Fortounis segna il ...

Il Milan ha perso 3-1 contro l’Olympiacos ed è stato eliminato dall’Europa League : La partita tra Olympiacos e Milan, giocata questa sera allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, ad Atene, è finita 3-1: per l’Olympiacos hanno segnato Abou Cissé (60esimo minuto di gioco), Zapata con un autogol (69esimo minuto) e Fortounis su rigore (81esimo minuto); per il Milan ha

Sorteggio Europa League : le squadre qualificate ai sedicesimi e le fasce d’appartenenza : Sorteggio Europa League, ecco il quadro delle fasce in vista dei sedicesimi di finale con tre italiane ai nastri di partenza Sorteggio Europa League, dopo la fase a gironi si passa ai sedicesimi di finale che vedranno tre squadre ai nastri di partenza. Inter, Lazio e Napoli, con il Milan eliminato nell’ultima giornata dopo la sconfitta contro l’Olympiacos. Come noto, le fasce si divideranno nel seguente modo: le prime ...

Europa League - Milan eliminato (3-1) : 22.55 Europa amara per il Milan, sconfitto 3-1 ad Atene dall'Olympiacos ed eliminato per la differenza reti generale (stessi punti, greci +5, rossoneri +3). Il catino del Pireo è una bolgia,il Milan parte intimidito, poi è pericoloso con Higuain e Zapata. Nella ripresa la gara si sblocca con un colpo di testa di Cissè (60',azione propiziata da uno svarione difensivo). Il raddoppio greco arriva su sfortunata autorete di Zapata (70') su tiro ...

Clamoroso Milan - l’Olympiacos elimina Gattuso dall’Europa League : il Diavolo piomba all’inferno [FOTO e VIDEO] : 1/32 Spada/LaPresse ...

Europa League : la Lazio perde in casa con l'Eintracht - ma si qualifica ai sedicesimi : Uno-due tedesco e la Lazio finisce al tappeto. I biancocelesti già qualificati chiudono con una sconfitta, che non fa male solo fino a un certo punto, la fase a gironi dell'Europa League, cedendo 2-1 ...

Europa League - scandalo ad Atene : Milan eliminato da un rigore inesistente - che disfatta per Gattuso! : Milan sconfitto ed eliminato dall’Olympiacos in una gara nettamente condizionata da una direzione arbitrale sotto il livello atteso in Europa League Il Milan nella bolgia di Atene, ha perso per 3-1 contro l’Olympiacos, venendo dunque estromesso dall’Europa League. Sarebbe bastata una sconfitta con un solo gol di scarto ai rossoneri, ma sul punteggio di 2-1 è stato assegnato un calcio di rigore assolutamente scandaloso ...

Europa League : Villarreal e Siviglia avanti tutta - passano anche Rennes e Rapid Vienna : Doppietta iberica nelle partite del pomeriggio: il Villarreal supera non senza patemi lo Spartak Mosca . Il Siviglia agguanta il Krasnodar in vetta al gruppo J e passa come prima. Sarri regala i ...