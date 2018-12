Eurolega | incredibile Campazzo | il canestro dell’anno dalla sua metà campo VIDEO

Eurolega – Incredibile tra CSKA e Zalgiris : il cronometro brucia 5 secondi e i lituani perdono il match [VIDEO] : Incredibile quanto accaduto ra CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas nell’ultimo turno di Eurolega : il cronometro ha ‘ brucia to’ di colpo 5 secondi e la squadra lituana ha perso un possesso decisivo ai fini del risultato Nell’ultimo turno di Eurolega è successo qualcosa di pazzesco, destinato a far discutere, non solo i tifosi, ma anche l stessa federazione che ha già aperto un fascicolo al riguardo. L’episodio è ...

LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : incredibile vittoria nei secondi finali dell'Olimpia : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Khimki Mosca: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...