Euro coppe nel weekend dal 2024 Così l' Uefa studia la rivoluzione

Nasce l'Europa League 2 (ma non sarà la nuova Coppa delle Coppe) : Il progetto della Uefa di rinnovare il calcio europeo si arricchisce di una nuova tappa. Dopo l'introduzione della Nations League, il torneo per Nazionali che ha saputo suscitare l'interesse degli appassionati, il massimo organo calcistico europeo ha annunciato, dalla stagione 2021/2022, l'introduzione di una Coppa per club che affiancherà Champions ed Europa League. Come spiega Sport Mediaset, la nuova competizione (denominata provvisoriamente ...

Coppe Europee - Gandini : “Presto introduzione Var - nuova riforma e tre competizioni” : “Il comitato esecutivo della Uefa che ci sarà il 3 dicembre approverà la nuova riforma e si passerà a 3 competizioni europee con 32 squadre ciascuna. Ci saranno 16 squadre europee in più e così facendo i campionati nazionali non verranno sminuiti, anzi: più squadre saranno motivate per lottare per l’Europa. Questa nuova competizione è rivolta soprattutto alle Federazioni al di sotto del 20esimo posto della graduatoria ...

Pallanuoto - Squadre italiane protagoniste nelle Coppe Europee : Girone B: Jug Dubrovnik , Cro, e Sport Management 6; Mladost Zagabria , Cro, 4; Szolnoki Dosza , Hun, 3; Waspo Hannover , Ger, 2, Olympiacos Pireo , Gre, 1; Spandau 04 Berlino , Ger, e Jadran Spalato ...

Pallanuoto – Squadre italiane protagoniste nelle Coppe Europee : Quattro Squadre italiane di Pallanuoto in vasca per le Coppe Europee Tornano le Coppe Europee con quattro Squadre italiane oggi impegnate: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management per la terza giornata dei preliminari di Champions League di Pallanuoto, e il CC Ortigia per l’andata dei quarti di finale di Euro Cup. Champions League 3a giornata: Girone A: Cna Barceloneta (Spa), Pro Recco, Ftc Telekom Budapest (Hun) 6; AN Brescia ed ...

Volleyball - Champions League : il derby tra Imoco e Savino Del Bene apre l’avventura italiana nelle Coppe Europee : Giovedì la Igor ospita il Budowlani Lodz. Tutti i match in diretta su DAZN e EuroVolley TV Sarà il derby tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci ad aprire la stagione dei team italiani nelle Coppe Europee. Mercoledì sera le pantere di Daniele Santarelli – sul podio nelle ultime due edizioni di Champions League – e le fiorentine di Carlo Parisi – al debutto assoluto in Europa – si affronteranno nel ...

Serie A e coppe Europee - un mese di grandi sfide. Juve - ciclo terribile a dicembre : ROMA - Prepariamoci a un fine anno pirotecnico. Tante le sfide da non perdere sia in Serie A che in Europa per un mese, a partire dalla ripresa dei tornei dopo la sosta per le nazionali. E allora vale ...

PSG in allarme : la Uefa potrebbe escluderlo dalle coppe Europee : PSG Uefa – Il Paris Saint-Germain potrebbe essere escluso dalle competizioni europee a causa dei suoi passati contratti di sponsorizzazione firmati con enti del Qatar, giudicati molto al di sopra del prezzo di mercato. Finora, il problema era considerato limitato agli accordi firmati dopo il 2015, ma secondo L’Equipe, il Trial Chamber Uefa, che ha […] L'articolo PSG in allarme: la Uefa potrebbe escluderlo dalle coppe europee ...

Rubin Kazan escluso dalle coppe Europee per aver violato il fair play finanziario : Niente Europa per il Rubin Kazan , almeno per il prossimo anno. I russi sono stati sanzionati dall'UEFA per aver violato il fair play finanziario e il settlement agreement del 2014 : riceveranno una ...

Uefa - Rubin Kazan escluso dalle coppe Europee per due anni : L’Uefa ha escluso il Rubin Kazan dai tornei europei per i prossimi due anni, per il mancato rispetto del settlement agreement stipulato nel 2014. Ecco il comunicato del massimo organo del calcio europeo: “La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha preso una decisione sul caso del club FC Rubin Kazan (RUS), che era stato rinviato dalla camera di investigazione CFCB a causa della violazione del ...

Basket - coppe Europee : la Virtus asfalta Ostenda. Brescia cade ad Istanbul : I bianconeri battono 89-60 la formazione belga mentre la Germani viene sconfitta 84-76 dal Galatasaray